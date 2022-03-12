Оккупанты уничтожили на Житомирщине святыню ХІХ века

Российские захватчики обстреливают Житомирскую область, нанося удары по объектам инфраструктуры и жилым домом. В результате нападения была разрушена святыня XIX века, расположенная в селе Вязовка.

В Житомирской области оккупанты уничтожили церковь (фото из открытых источников)

Известно, что деревянную церковь Рождества Пресвятой Богородицы построили в 1862 году. Она имела статус памятника архитектуры национального значения и принадлежала к Овручской епархии УПЦ МП. Но 7 марта 2022 года во время вторжения России на Украину святыня была уничтожена обстрелом, уцелела только колокольня.

Напомним, что после полуночи, 10 марта, Житомирская область снова оказалась под ударами российских захватчиков. Ракетные обстрелы велись по Коростеню и населенным пунктам области. Известно, что ракета упала на дорогу в с. Старая Котельня (Андрушевский район Житомирская область), в результате происшествия погибло 5 человек, еще 6 получили ранения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинские военные в Житомирскойобласти сбили оккупантский беспилотник, который русские войска использовали для наведения артиллерийского огня. Сообщается, что беспилотники "Форпост" производятся на территории Израиля, но еще в 2009 году Россия закупила партию таких летательных аппаратов. Позже РФ запустила собственное производство таких БПЛА.

Читайте также, 10 марта российские агрессоры нанесли обстрелы по территории города Нежин Черниговской области с ракетной установки "Ураган". В результате ранены восемь горожан, двое погибли. После результатов взрывов также повреждены 40 метров теплотрассы, производятся ремонтные работы.

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