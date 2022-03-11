Оккупанты обстреляли Нежин из "Урагана": погибли люди

10 марта агрессоры нанесли обстрелы по территории города Нежин Черниговской области с ракетной установки "Ураган". В результате ранены восемь горожан, двое погибли. Об этом сообщил мэр Нежина Александр Кодола.

От ударов погибли люди (фото из открытых источников)

Чиновник при этом дает совет горожанам находиться в безопасном месте, не подвергать риску свою жизнь.

По его словам, сегодня сразу после обеда город подвергся разрушительным обстрелам из РСЗО "Ураган". Информирую о потерях: это 8 раненых горожан и 2 погибших. После результатов взрывов повреждены 40 метров теплотрассы, производятся ремонтные работы.

По состоянию на вечернее время 10 марта 4 городских дома остаются без электрического освещения, ликвидационные работы будут продолжаться завтра. В одной из школ, в дошкольном учреждении и помещении одной из амбулаторий семейной медицины после взрыва повреждены окна, представители соответствующих служб ликвидируют последствия обстрела.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в оккупанты ночью снова обстреляли Коростень и Житомир. После полуночи, 10 марта, Житомирская область снова оказалась под ударами российских захватчиков. Ракетные обстрелы велись по Коростеню и населенным пунктам области. Известно, что ракета рухнула на дорогу в с. Старая Котельня (Андрушевский район Житомирская область), в результате происшествия погибли 5 человек, еще 6 получили ранения. Также в Коростене во время ракетных обстрелов были ранены двое жителей, сейчас они находятся в медицинских учреждениях. Также в эти сутки поступила информация о гибели мужчины в с. Новополье. Еще российские войска обстреляли ряд других населенных пунктов Житомирской области, в том числе с. Быстрые и с. Песковка.

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