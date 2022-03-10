Оккупанты ночью снова обстреляли Коростень и Житомир: что известно

После полуночи, 10 марта, Житомирская область снова оказалась под ударами российских захватчиков. Ракетные обстрелы велись по Коростеню и населенным пунктам области. Об этом сообщает "Житомир.today".

Оккупанты снова ударили по Житомирской области / Фото: Нацполиция

Известно, что ракета упала на дорогу в с. Старая Котельня (Андрушевский район Житомирская область), в результате происшествия погибло 5 человек, еще 6 получили ранения.

Также в Коростене во время ракетного обстрела было поранено два жителя, сейчас они находятся в медицинских учреждениях. Также в эти сутки поступила информация о гибели мужчины в с. Новополь.

Еще российские войска обстреляли ряд других населенных пунктов Житомирской области, в том числе с. Быстри и с. Песковка. Информации о пострадавших пока нет. В то же время, зафиксированы разрушения жилых домов местных жителей.

Также после 23 часов 9 марта неизвестные открыли огонь по экипаже группы реагирования патрульной полиции Коростенського РУП. В результате огнестрельные ранения получили двое правоохранителей, которые были доставлены в медицинские учреждения.

На местах работают следственно-оперативные группы и патрульная полиция, которая фиксирует масштабы разрушений и изымает показания военных преступлений.

Напомним, что над городом Радомышль Житомирской области украинским войскам удалось уничтожить ракету российских оккупантов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ночь на 9 марта, российские военные нанесли очередной авиаудар по Житомирской области. От взрывов пострадало несколько жилых домов в г. Малин, а также общежитие и завод "Изоват" в Житомире.

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