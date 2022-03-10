Оккупанты ночью снова обстреляли Коростень и Житомир: что известно

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Светлана Шкурупий
После
полуночи, 10 марта, Житомирская область снова оказалась под ударами российских
захватчиков. Ракетные обстрелы велись по Коростеню и населенным пунктам области.
Об этом сообщает "Житомир.today".
Оккупанты снова ударили по Житомирской области / Фото: Нацполиция
Известно,
что ракета упала на дорогу в с. Старая Котельня (Андрушевский район Житомирская
область), в результате происшествия погибло 5 человек, еще 6 получили ранения.
Также
в Коростене во время ракетного обстрела было поранено два жителя, сейчас они
находятся в медицинских учреждениях. Также в эти сутки поступила информация о
гибели мужчины в с. Новополь.
Еще
российские войска обстреляли ряд других населенных пунктов Житомирской области,
в том числе с. Быстри и с. Песковка. Информации о пострадавших пока нет. В то
же время, зафиксированы разрушения жилых домов местных жителей.
Также
после 23 часов 9 марта неизвестные открыли огонь по экипаже группы реагирования
патрульной полиции Коростенського РУП. В результате огнестрельные ранения
получили двое правоохранителей, которые были доставлены в медицинские
учреждения.
На
местах работают следственно-оперативные группы и патрульная полиция, которая
фиксирует масштабы разрушений и изымает показания военных преступлений.
Напомним,
что над городом Радомышль Житомирской области украинским войскам удалось уничтожить ракету российских оккупантов.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в ночь на 9 марта, российские
военные нанесли очередной авиаудар по Житомирской области. От взрывов
пострадало несколько жилых домов в г. Малин, а также общежитие и завод
"Изоват" в Житомире.
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