Оккупанты обстреливают "Азовсталь" сверхтяжелыми авиабомбами: там скрывается около тысячи человек (ВИДЕО)

Захватчики из РФ обстреливают украинское предприятие "Азовсталь" в городе Мариуполь, сбрасывая туда сверхтяжелые авиабомбы.

Обстрел Мариуполя (фото из открытых источников)

В частности, в заводских укрытиях под землей скрывается примерно одна тысяча жителей города. В основном, это мамы с детьми и старшие жители, которые нашли здесь укрытие от опасности. Видеоролик с птичьего полета выставила Мариупольская мэрия в своем Telegram-канале.

На видео виден густой черный дым.

Сейчас нет данных, есть ли жертвы среди мирного населения в результате бомбардировки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российские оккупанты сбросили неизвестное ядовитое вещество на Мариуполь. Захватчики из РФ применяют против защитников Мариуполя и его гражданских жителей неизвестное отравляющее вещество. Об этом информируют в Telegram-канале представители пресс-службы отряда специального назначения "Азов". Пострадавшие от испарений снаряда сетуют на дыхательную недостаточность и выстибуло-атактический синдром. Какими будут последствия использования этого опасного вещества, пока неизвестно.

Также "Комментарии" сообщали о том, что сколько денег нужно, чтобы отстроить Мариуполь. Для того чтобы отстроить город Мариуполь, нужно по меньшей мере 10 миллиардов долларов. Российские кафиры во время войны в Украине уничтожили 90% инфраструктуры и убили многих городских жителей. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко. По словам чиновника, такая цифра – предварительная минимальная оценка, которую в процессе фиксации разрушений еще будут уточнять.





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