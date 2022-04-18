logo

BTC/USD

40708.05

ETH/USD

3012.52

LTC/USD

110.28

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Оккупанты обстреливают "Азовсталь" сверхтяжелыми авиабомбами: там скрывается около тысячи человек (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты обстреливают "Азовсталь" сверхтяжелыми авиабомбами: там скрывается около тысячи человек (ВИДЕО)

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате бомбардировки

сегодня, 22:30
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Захватчики из РФ обстреливают украинское предприятие "Азовсталь" в городе Мариуполь, сбрасывая туда сверхтяжелые авиабомбы.

Оккупанты обстреливают "Азовсталь" сверхтяжелыми авиабомбами: там скрывается около тысячи человек (ВИДЕО)

Обстрел Мариуполя (фото из открытых источников)

В частности, в заводских укрытиях под землей скрывается примерно одна тысяча жителей города. В основном, это мамы с детьми и старшие жители, которые нашли здесь укрытие от опасности. Видеоролик с птичьего полета выставила Мариупольская мэрия в своем Telegram-канале.

На видео виден густой черный дым.

Сейчас нет данных, есть ли жертвы среди мирного населения в результате бомбардировки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российские оккупанты сбросили неизвестное ядовитое вещество на Мариуполь. Захватчики из РФ применяют против защитников Мариуполя и его гражданских жителей неизвестное отравляющее вещество. Об этом информируют в Telegram-канале представители пресс-службы отряда специального назначения "Азов". Пострадавшие от испарений снаряда сетуют на дыхательную недостаточность и выстибуло-атактический синдром. Какими будут последствия использования этого опасного вещества, пока неизвестно.

Также "Комментарии" сообщали о том, что сколько денег нужно, чтобы отстроить Мариуполь. Для того чтобы отстроить город Мариуполь, нужно по меньшей мере 10 миллиардов долларов. Российские кафиры во время войны в Украине уничтожили 90% инфраструктуры и убили многих городских жителей. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко. По словам чиновника, такая цифра – предварительная минимальная оценка, которую в процессе фиксации разрушений еще будут уточнять.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/mariupolrada/9262
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!