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Оккупанты нагнетают ситуацию: на фронте участились обстрелы

Очередное обострение ситуации наблюдается вблизи поселка Южное

сегодня, 19:06
Автор:

Данило Матюха

Военная ситуация вблизи линии разграничения на Донбассе обостряется с каждым днем. 13 мая оккупанты 7 раз нарушили режим тишины. К счастью, враждебные обстрелы не унесли жизнь ни у одного из украинских военнослужащих. Тревожные новости сообщают представители Штаба ООС.

Оккупанты нагнетают ситуацию: на фронте участились обстрелы

ВСУ на Донбассе - фото из открытых источников

Масштабным обстрелам подверглись позиции ВСУ в районе поселка Верхнеторецкое. Там террористы пытались нанести ущерб из крупнокалиберных пулеметов, а также проводили гранатометные обстрелы.

Украинских военных вблизи поселка Южное оккупанты обстреляли из станковых гранатометов, а по бойцам, стоящим у населенного пункта Новотроицкое враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В Песках тоже до сих пор горячё. Российские наемники регулярно обстреливают поселок из крупнокалиберных пулеметов, а также бомбят позиции ВСУ из минометов .

Напомним, что 8 мая, враг с семи утра успел дважды нарушить режим тишины на Донбассе. Позиции украинских военных вблизи населенного пункта Южное боевики обстреляли из крупнокалиберных артиллерийских пушек 122 калибра и минометов 120 калибра. Также обстрелы позиций вооруженных сил не утихали и в Авдеевке. Там враг использовал только стрелковое оружие. Несмотря на это наши военные полностью контролировали ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил.

Также 5 мая, оккупанты устроили масштабный обстрел ковидной больницы в Марьинском районе Донецкой области. К счастью, в тот раз обошлось без смертей и ранений. Общая сумма ущерба, нанесенного городу во время обстрела, до сих пор уточняется.





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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1117038548788760
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