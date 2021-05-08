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Выходные начинаются не с кофе: боевики с самого утра обстреливают позиции ВСУ на Донбассе

Очередное обострение ситуации наблюдается вблизи Южного и Авдеевки

сегодня, 11:00
Автор:

Данило Матюха

Военная ситуация вблизи линии разграничения на Донбассе продолжает накаляться с каждым днем. Сегодня оккупанты успели нанести уже 3 удара по позициям украинских воинов. К счастью, враждебные обстрелы не унесли жизнь ни одного из украинских военнослужащих. Тревожные новости сообщают представители Штаба ООС.

Выходные начинаются не с кофе: боевики с самого утра обстреливают позиции ВСУ на Донбассе

Война на Донбассе - фото из открытых источников

Вчера, 7 мая, накануне начала майских праздников террористы 11 раз нарушали минские договоренности и срывали режим тишины.

Больше всего досталось солдатам, которые располагаются вблизи населенного пункта Пески. Эти позиции враг обстреливал трижды. Боевики использовали минометы 82 и 120 калибра, ручные гранатометы и открывали огонь по солдатам ВСУ из крупнокалиберных пулеметов. В районе Авдеевки ко всему прочему террористы применили ручные противотанковые гранаты.

Сегодня, 8 мая, враг уже с семи утра успел трижды нарушить режим тишины на Донбассе. Позиции украинских военных вблизи населенного пункта Южное боевики обстреляли из крупнокалиберных артиллерийских пушек 122 калибра и минометов 120 калибра. Также обстрелы позиций вооруженных сил не утихают и в Авдеевке. Там, на данный момент, враг использовал только стрелковое оружие.

Несмотря на это, в штабе ООС сообщают, что наши военные полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Напомним, что 5 мая, оккупанты устроили масштабный обстрел ковидной больницы в Марьинском районе Донецкой области. К счастью, в тот раз обошлось без смертей и ранений. Общая сумма ущерба, нанесенного городу во время обстрела, до сих пор уточняется.



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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1113421925817089
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