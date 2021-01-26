logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.01.2021

BTC/USD

32318.12

ETH/USD

1344.86

LTC/USD

134.32

НБУ 26.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Обмен старых денег на новые: в Украине появилась новая схема обмана
commentss НОВОСТИ Все новости

Обмен старых денег на новые: в Украине появилась новая схема обмана

Мошенница обманным путем забрала у 77-летней пенсионерки 35 тысяч гривен

сегодня, 19:56
Автор:

Любовь Блажко

В Николаеве произошел неприятный инцидент, который раскрыл новую схему мошенников. Женщина представилась работником почты и забрала у 77-летней пенсионерки 35 тысяч гривен. Объяснила мошенница это тем, что, мол, надо поменять старые купюры на новые. Об этом сообщила полиция Николаевской области.

Обмен старых денег на новые: в Украине появилась новая схема обмана

Деньги. Фото: 24tv.ua

Женщина встретила пенсионерку на улице и начала рассказывать ей о том, что в Украине вступила в силу денежная реформа. Доверчивая бабушка пригласила мошенницу домой, где и отдала все свои накопленные деньги. Женщина взамен протянула ей конверт, в котором лежали не настоящие деньги (якобы новые купюры), а сувенирные. 

Сотрудники полиции уже занимаются поиском преступницы. Сообщается, что на ней было черное пальто, черная шапка, сумка темного цвета и медицинская маска на лице. Также женщина была полного телосложения. 

По данному факту открыто уголовное производство по статье "Мошенничество", которая предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Как сообщало издание "Комментарии", раскрыта новая схема мошенников. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке, закрываете ее, а по возвращении находите внутри салона бумажку с номером телефона. 

Также мы писали, украинцы стали попадаться на новую удочку мошенников. В Украине набирает популярность новая афера мошенников: людей обманывают, "устанавливая" окна и балконы. Об этом передает "Сегодня".

Так, у общественных остановок или в подземных переходах к украинцам подходят люди, одетые в официальные костюмы. Они предлагают установить пластиковые окна и балконы от производителя, при этом, по минимальным ценам, но в кратчайшие сроки.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mk.npu.gov.ua/news/shaxrajstvo/u-mikolajevi-policzejski-vstanovlyuyut-osobu-shaxrajki-yaka-predstavivshis-predstavnikom-poshti-oshukala-litnyu-zhinku-na-35-tisyach-griven/?fbclid=IwAR040QsvWK4pn-uowwSH1TNao1hu_DCo5mAdQ5NnrqqPpSWY97Di3c26wU0
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ