Обмен старых денег на новые: в Украине появилась новая схема обмана

В Николаеве произошел неприятный инцидент, который раскрыл новую схему мошенников. Женщина представилась работником почты и забрала у 77-летней пенсионерки 35 тысяч гривен. Объяснила мошенница это тем, что, мол, надо поменять старые купюры на новые. Об этом сообщила полиция Николаевской области.

Деньги. Фото: 24tv.ua

Женщина встретила пенсионерку на улице и начала рассказывать ей о том, что в Украине вступила в силу денежная реформа. Доверчивая бабушка пригласила мошенницу домой, где и отдала все свои накопленные деньги. Женщина взамен протянула ей конверт, в котором лежали не настоящие деньги (якобы новые купюры), а сувенирные.

Сотрудники полиции уже занимаются поиском преступницы. Сообщается, что на ней было черное пальто, черная шапка, сумка темного цвета и медицинская маска на лице. Также женщина была полного телосложения.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "Мошенничество", которая предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Как сообщало издание "Комментарии", раскрыта новая схема мошенников. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке, закрываете ее, а по возвращении находите внутри салона бумажку с номером телефона.

Также мы писали, украинцы стали попадаться на новую удочку мошенников. В Украине набирает популярность новая афера мошенников: людей обманывают, "устанавливая" окна и балконы. Об этом передает "Сегодня".

Так, у общественных остановок или в подземных переходах к украинцам подходят люди, одетые в официальные костюмы. Они предлагают установить пластиковые окна и балконы от производителя, при этом, по минимальным ценам, но в кратчайшие сроки.

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