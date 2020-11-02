Украинцы стали попадаться на новую удочку мошенников: что за схема

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Таисия Ерохина
В Украине
набирает популярность новая афера мошенников: людей обманывают, "устанавливая"
окна и балконы. Об этом передает "Сегодня".
Так, у общественных
остановок или в подземных переходах к украинцам подходят люди, одетые в
официальные костюмы. Они предлагают установить пластиковые окна и балконы от
производителя, при этом, по минимальным ценам, но в кратчайшие сроки.
К тому же,
предлагают бесплатную установку. Однако представляющийся официальным
дистрибьютором продавец не желает подписывать какие-либо документы, чтобы
зафиксировать договоренности и передачу денег за работу. Кроме того, профили
для окон, оказываются контрабандные, документов на них – нет.
Одна из
пострадавших от таких мошенников, киевлянка Ирина Остапенко, рассказала, что
работали оперативно: сделали замеры, взяли в качестве залога треть от стоимости.
Однако в день, когда обещали установку, со связи пропали. В полиции столичной
жительнице сообщили, что она уже десятая, кто попал в лапы "установщиков".
Эксперты говорят,
что если у вас требуют предоплату, но от заключения договора отказываются – это
наверняка мошенники. Рекомендуется найти информацию о компании в Сети, почитать
отзывы, узнать, как долго работает фирма.
Ранее сообщалось,
что в Украине мошенники научились обманывать
через QR-коды в ресторанах и кафе.
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