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Украинцы стали попадаться на новую удочку мошенников: что за схема

В Киеве уже больше десяти пострадавших от мошенников, предлагающих недорогие услуги

сегодня, 16:02
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине набирает популярность новая афера мошенников: людей обманывают, "устанавливая" окна и балконы. Об этом передает "Сегодня".

Украинцы стали попадаться на новую удочку мошенников: что за схема

Так, у общественных остановок или в подземных переходах к украинцам подходят люди, одетые в официальные костюмы. Они предлагают установить пластиковые окна и балконы от производителя, при этом, по минимальным ценам, но в кратчайшие сроки.

"Всего 5 тысяч за метр погонный. Высококачественные итальянские окна", – обещают торговцы.

К тому же, предлагают бесплатную установку. Однако представляющийся официальным дистрибьютором продавец не желает подписывать какие-либо документы, чтобы зафиксировать договоренности и передачу денег за работу. Кроме того, профили для окон, оказываются контрабандные, документов на них – нет.

Одна из пострадавших от таких мошенников, киевлянка Ирина Остапенко, рассказала, что работали оперативно: сделали замеры, взяли в качестве залога треть от стоимости. Однако в день, когда обещали установку, со связи пропали. В полиции столичной жительнице сообщили, что она уже десятая, кто попал в лапы "установщиков".

Эксперты говорят, что если у вас требуют предоплату, но от заключения договора отказываются – это наверняка мошенники. Рекомендуется найти информацию о компании в Сети, почитать отзывы, узнать, как долго работает фирма.

Ранее сообщалось, что в Украине мошенники научились обманывать через QR-коды в ресторанах и кафе.


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Источник: https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/vezhlivye-lyudi-v-strogih-kostyumah-predlagayut-ustanovku-okon-pochemu-eto-moshennichestvo-1486387.html
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