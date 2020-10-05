Новая схема мошенников в Украине: как обманывают через QR-коды

Мошенники обманывают украинцев с помощью подмены QR-кодов на меню в общепитах. Об этом сообщает "Сегодня".

Так, через QR-коды в меню кафе и ресторанов мошенники взламывают гаджеты посетителей, а затем воруют данные. Аферисты научились устанавливать программы в мобильный жертвы, пока ее телефон просто сканирует QR-код.

На такую уловку злоумышленников, которая появилась во время карантина, попалась киевлянка Татьяна. Девушка попыталась открыть электронное меню, но отсканировать QR-код с первой попытки не удалось, поэтому решила пересесть за другой столик.

"Там отсканировали, посидели, поели, попили, а самое интересное началось немного попозже. У меня заблокировали аккаунт в социальных сетях, потом я не могла попасть в приложение мобильного банкинга", – рассказала пострадавшая.

Как рассказал эксперт по кибербезопасности Руслан Болгов, называемые электронные скан-коды могут быть даже опаснее обычных вирусных ссылок. Поскольку любой QR-код – это автоматическая загрузка данных на телефон. Получается, что вы даете доступ мошенникам к вашим социальным страницам, интернет-банкингу и ко всей информации, которая хранится в телефоне.

Поэтому необходимо включить функцию защиты браузера в телефоне. Рекомендуется использовать этот режим перед тем, как нужно открыть сторонние ссылки или сканировать QR-код. Кроме того, следует защитить и мобильные приложения, которые хранят ваши персональные данные. Киберэксперт советует установить двухэтапную аутентификацию.

"Вы не должны использовать один и тот же пароль для всего. Пароли, которые идут на мобильный банкинг и на страничку в соцсетях, должны быть разными", – добавил Болгов.

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