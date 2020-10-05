Новая схема мошенников в Украине: как обманывают через QR-коды

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Таисия Ерохина
Мошенники обманывают
украинцев с помощью подмены QR-кодов на меню в общепитах. Об этом сообщает
"Сегодня".
Так, через QR-коды
в меню кафе и ресторанов мошенники взламывают гаджеты посетителей, а затем
воруют данные. Аферисты научились устанавливать программы в мобильный жертвы,
пока ее телефон просто сканирует QR-код.
На такую уловку
злоумышленников, которая появилась во время карантина, попалась киевлянка
Татьяна. Девушка попыталась открыть электронное меню, но отсканировать QR-код с
первой попытки не удалось, поэтому решила пересесть за другой столик.
Как рассказал эксперт
по кибербезопасности Руслан Болгов, называемые электронные скан-коды могут быть
даже опаснее обычных вирусных ссылок. Поскольку любой QR-код – это
автоматическая загрузка данных на телефон. Получается, что вы даете доступ
мошенникам к вашим социальным страницам, интернет-банкингу и ко всей
информации, которая хранится в телефоне.
Поэтому
необходимо включить функцию защиты браузера в телефоне. Рекомендуется
использовать этот режим перед тем, как нужно открыть сторонние ссылки или
сканировать QR-код. Кроме того, следует защитить и мобильные приложения,
которые хранят ваши персональные данные. Киберэксперт советует установить
двухэтапную аутентификацию.
Ранее мы писали,
что Нацбанк рассказал о типичном
сценарии мошенников, по которому украинцев обманывают в Сети.
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