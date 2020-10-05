Нацбанк предупредил украинцев о типичном сценарии мошенников в Интернете

Главное правило безопасных расчетов онлайн очень простое — никогда и никому не сообщайте срок действия вашей карты и трехзначный код на ее обороте. Об этом сообщается на Facebook-странице Национального банка Украины.

В НБУ рассказали об одном из типичных сценариев, по которому действуют мошенники. Так, иногда злоумышленники притворяются покупателями ваших вещей. Например, вы продаете велосипед в Интернете. Затем появляется потенциальный покупатель, который готов сразу послать вам деньги. Сначала он спрашивает у вас номер карты, что является нормальным. Но в НБУ отмечают: 16-значный номер — это единственная информация о платежной карточке, которую можно безопасно разглашать.

Далее псевдопокупатель обязательно спросит у вас срок действия платежной карты и трехзначный код на ее обороте. Хотя для перевода средств на карту такие данные не нужны.

"Помните! Для перевода средств на карту вполне достаточно лишь ее номера", — отмечается в сообщении.

Напомним, украинцы ведутся на опасный розыгрыш мошенников, которые присылают "письма счастья". Узнайте, как не потерять свои деньги.

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