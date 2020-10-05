Нацбанк предупредил украинцев о типичном сценарии мошенников в Интернете

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Таисия Ерохина
Главное правило безопасных расчетов онлайн очень простое — никогда и никому не сообщайте срок действия вашей карты и трехзначный код на ее обороте. Об этом сообщается на Facebook-странице Национального банка Украины.
В НБУ рассказали об одном из типичных сценариев, по которому действуют мошенники. Так, иногда злоумышленники притворяются покупателями ваших вещей. Например, вы продаете велосипед в Интернете. Затем появляется потенциальный покупатель, который готов сразу послать вам деньги. Сначала он спрашивает у вас номер карты, что является нормальным. Но в НБУ отмечают: 16-значный номер — это единственная информация о платежной карточке, которую можно безопасно разглашать.
Далее псевдопокупатель обязательно спросит у вас срок действия платежной карты и трехзначный код на ее обороте. Хотя для перевода средств на карту такие данные не нужны.
Напомним, украинцы ведутся на опасный розыгрыш мошенников, которые присылают "письма счастья". Узнайте, как не потерять свои деньги.
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