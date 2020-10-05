kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.10.2020

BTC/USD

10687.84

ETH/USD

351.67

LTC/USD

46.24

НБУ 05.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Нацбанк предупредил украинцев о типичном сценарии мошенников в Интернете
commentss НОВОСТИ Все новости

Нацбанк предупредил украинцев о типичном сценарии мошенников в Интернете

НБУ рассказал, как не стать жертвой онлайн-мошенников

сегодня, 14:19
Автор:

Таисия Ерохина

Главное правило безопасных расчетов онлайн очень простое — никогда и никому не сообщайте срок действия вашей карты и трехзначный код на ее обороте. Об этом сообщается на Facebook-странице Национального банка Украины.

Нацбанк предупредил украинцев о типичном сценарии мошенников в Интернете

В НБУ рассказали об одном из типичных сценариев, по которому действуют мошенники. Так, иногда злоумышленники притворяются покупателями ваших вещей. Например, вы продаете велосипед в Интернете. Затем появляется потенциальный покупатель, который готов сразу послать вам деньги. Сначала он спрашивает у вас номер карты, что является нормальным. Но в НБУ отмечают: 16-значный номер — это единственная информация о платежной карточке, которую можно безопасно разглашать.

Далее псевдопокупатель обязательно спросит у вас срок действия платежной карты и трехзначный код на ее обороте. Хотя для перевода средств на карту такие данные не нужны.

"Помните! Для перевода средств на карту вполне достаточно лишь ее номера", — отмечается в сообщении.

Напомним, украинцы ведутся на опасный розыгрыш мошенников, которые присылают "письма счастья". Узнайте, как не потерять свои деньги.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости