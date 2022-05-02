Назначенный оккупантами "мэр" Бердянска имеет криминальное прошлое: подробности

Назначенный захватчиками из РФ "мэр" города Бердянск еще раньше был осужден за педофилию . Об этом сообщает в социальных сетях представитель ОП Михаил Подоляк.

Александр Сауленко (скриншот по обращению)

"Заместителем мэра" назначили дворника. "Руководителем" ЗАГСа – уборщицу. Армия мародеров и насильников продолжает проводить негативный отбор, демонстрируя, каков на самом деле "русский мир", — отметил советник главы офиса президента.

Известно, что российские оккупанты назначили "мэром" оккупированного Бердянска — неизвестного местного предпринимателя Александра Сауленко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в оккупированном Херсоне оккупанты представили "нового главу Херсонской ОГА" . В оккупированном Херсоне россияне и их коллаборанты представили так называемого "нового председателя Херсонской ОГА" Владимира Сальдо. По информации народного депутата Украины Сергея Таруты, новым "председателем" оккупированного региона стал Владимир Сальдо. Он был украинским политиком. Он родился в Украине, был народным депутатом, депутатом местного совета. Всю жизнь либо в политике, либо на государственных должностях, яростно ненавидя Украину.

Также "Комментарии" сообщали о том, что оккупанты похитили 35 из 49 руководителей территориальных общин в Херсонской области. В Херсонской области агрессоры из РФ похитили 35 из 49 глав местных территориальных общин. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Уполномоченная ВР отмечает, что действия России противоречат нормам международного гуманитарного права, в частности в этом случае нарушены нормы Женевской конвенции 1949 года, говорящие о защите потерпевших во время международных вооруженных конфликтов, и принципы Гаагской конвенции от 1907 года, указывающие на нарушение законов войны.

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