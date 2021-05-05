Наживались на АТОвцах: полиция разоблачила группу махинаторов

Четырех граждан Украины будут судить за изготовление фейковых справок об инвалидности для бойцов АТО и присвоение выплат по ним. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

Генеральная прокуратура Украины -фото из открытых источников

По информации правоохранителей, трое мужчин из Тернопольской области занимались поиском людей, которые побывали в зоне АТО, и предлагали им оформить инвалидность для получения выплат от государства. Они, к слову, составляют 500 тысяч гривен. Далее, с помощью своего знакомого киевлянина через столичные медучреждения махинаторы делали фейковые справки о состоянии здоровья, с которыми бывшие солдаты успешно проходили медико-социальную экспертную комиссию в Тернополе для получения единоразовых выплат.

Для оформления документов аферисты требовали у своих жертв реквизиты банковских счетов и доступ к ним. Таким образом, после поступления средств они присваивали их себе. Сейчас правоохранители обнаружили 16 обманутых воинов АТО. Сумма общего ущерба, нанесенного государству, оценивается в более чем 6,8 миллионов гривен.

Напомним, недавно работники ГБР арестовали подполковника Вооруженных Сил Украины, который присваивал горючее, предназначенное для ООС. Работники ГБР оценивают масштабы украденного на более чем 1,7 миллиона гривен.

Также "Комментарии" рассказывали, что Служба безопасности Украины раскрыла громкое дело о похищении топ-менеджеров одной из компаний по добыче газа в 2012 году. По данным следствия, заказал похищение екс-партнер из бизнеса потерпевшего, который был депутатом парламента нескольких созывов, а также главой Министерства транспорта и связи.

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