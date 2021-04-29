В ГБР разоблачили масштабную аферу подполковника ВСУ

Подполковника Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами тыла Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины подозревают в хищении 60 тысяч литров горючего, предназначенного для зоны ООС. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

ГБР - фото с открытых источников

Правоохранители разоблачили схему мошенника, по которой он на постоянной основе поставлял дополнительный литраж топлива одной из воинских частей в Харьковской области, где заместитель командира сбывал его автозаправочным станциям.

Работники ГБР оценивают масштабы украденного на более чем 1,7 миллионов гривен.

"Подполковник подозревается в завладении военным имуществом повторно, в составе организованной преступной группы. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы", — заявляют в ГБР.

Другим лицам, причастным к хищению топлива, о подозрении сообщили раньше.

"Комментарии" рассказывали, что Служба безопасности Украины раскрыла громкое дело о похищении топ-менеджера одной из компаний по добыче газа в 2012 году.

По данным следствия, заказал похищение экс-партнер по бизнесу потерпевшего, который был депутатом парламента нескольких созывов, а также главой Министерства транспорта и связи.

Напомним, что ранее в Службе безопасности Украины рассказали о том, как эксперт из телеканалов Медведчука Юрий Дудкин, которого задержали за государственную измену, сотрудничал с Российской Федерацией и получал указания от кураторов с Первого канала.

Также 25 февраля СБУ объявила в розыск блогера и политика Анатолия Шария за то, что он не явился на допрос.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!