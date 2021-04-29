logo
Русский Українська

BTC/USD

54357.19

ETH/USD

2775.70

LTC/USD

264.90

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В ГБР разоблачили масштабную аферу подполковника ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

В ГБР разоблачили масштабную аферу подполковника ВСУ

Военный присваивал горючее, которое предназначалось для ООС

29 апреля 2021, 16:25
Автор:

Данило Матюха

Подполковника Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами тыла Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины подозревают в хищении 60 тысяч литров горючего, предназначенного для зоны ООС. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

В ГБР разоблачили масштабную аферу подполковника ВСУ

ГБР - фото с открытых источников

Правоохранители разоблачили схему мошенника, по которой он на постоянной основе поставлял дополнительный литраж топлива одной из воинских частей в Харьковской области, где заместитель командира сбывал его автозаправочным станциям.

Работники ГБР оценивают масштабы украденного на более чем 1,7 миллионов гривен.

"Подполковник подозревается в завладении военным имуществом повторно, в составе организованной преступной группы. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы", — заявляют в ГБР.

Другим лицам, причастным к хищению топлива, о подозрении сообщили раньше.

"Комментарии" рассказывали, что Служба безопасности Украины раскрыла громкое дело о похищении топ-менеджера одной из компаний по добыче газа в 2012 году.

По данным следствия, заказал похищение экс-партнер по бизнесу потерпевшего, который был депутатом парламента нескольких созывов, а также главой Министерства транспорта и связи.

Напомним, что ранее в Службе безопасности Украины рассказали о том, как эксперт из телеканалов Медведчука Юрий Дудкин, которого задержали за государственную измену, сотрудничал с Российской Федерацией и получал указания от кураторов с Первого канала.

Также 25 февраля СБУ объявила в розыск блогера и политика Анатолия Шария за то, что он не явился на допрос.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dbr.gov.ua/news/privlasnennya-palnogo-dlya-oos-na-majzhe-1-8-mln-grn-dbr-pidozryue-pidpolkovnika-zsu-yakij-diyav-u-skladi-zlochinnoi-grupi
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ