Сотрудники Службы безопасности страны раскрыли громкое дело о похищении топ-менеджера одной из компаний по добыче газа в 2012 году. Об этом сообщили в прес-службе правоохранительного ведомства в Telegram.

СБУ раскрыла резонансное похищение 2012 года: причастен бывший министр

По данным следствия, заказал похищение экс-партнер по бизнесу потерпевшего, который являлся депутатом парламента нескольких созывов, а также председателем Министерства транспорта и связи.

Сообщается, что к преступлению бывший министр приобщил группу исполнителей, в числе которых были представители "криминального мира".

Служба безопасности сообщает, что потерпевшего похитили, а затем незаконно лишили свободы на более, чем три года. Топ-менеджера пытали, а также требовали вернуть якобы долг в 200 миллионов долларов, которого на самом деле не существовало.

В рамках уголовного дела подозревают пять человек, которым инкриминируют похищение человека, пытки, а также вымогательство.

Напомним, что ранее в Службе безопасности Украины рассказали о том, как эксперт с телеканалов Медведчука Юрий Дудкин, которого задержали за государственную измену, сотрудничал с Россией и получал указания от кураторов с Первого канала. В СБУ сообщили, что Дудкин создал медийную сеть по заданию кураторов из России, в которую входили группы в социальных сетях, каналы на YouTube и блогеры, финансируемые с территории РФ. Сообщается, что на этих ресурсах он публиковал контент от людей с российского Первого канала.

Также интернет-издание "Комментарии" сообщало, что СБУ объявила блогера Анатолия Шария в государственный розыск.





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