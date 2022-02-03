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Нардепа от "Слуги народа" объявили в розыск

Кузьминых было должным образом проинформировано заранее о времени и месте запланированных следственных действий, повестки народный депутат проигнорировал

сегодня, 16:12
Автор:

Елизавета Черных
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3 февраля 2022 года Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск народного избранника от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых, которого уличили в получении полумиллионной взятки. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба НАБУ. 

Нардепа от "Слуги народа" объявили в розыск

Сергей Кузьминых - фото: Facebook

Отмечается, что данное решение приняли в связи систематической неявкой подозреваемого на вызовы Бюро, отсутствия его по месту жительства, а также укрывательства от детективов НАБУ. 

Также в НАБУ сообщили, что несмотря на то, что Кузьминых было должным образом проинформировано заранее о времени и месте запланированных следственных действий, повестки народный депутат проигнорировал. 

Такие действия со стороны подозреваемого являются основанием для объявления его в розыск. 

Нардепа от ”Слуги народа” объявили в розыск - фото 2

В правоохранительном ведомстве напоминают, что нардепа уличили "на горячем" 28 января — тогда, по версии следствия, Кузьминых получил неправомерную выгоду в размере 558 тысяч гривен. 31 января генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой было подписано "слуге народа" подозрение в совершении преступления. 

Отметим, что Сергей Кузьминых за полученное денежное вознаграждение должен был посодействовать в заключении контрактов между представителями частного бизнеса и одним из медучреждений Житомирской области. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что издание "Украинская правда" опубликовала видеоролик с ДТП, в котором фигурировал депутат "Слуги народа" Александр Трухин. На записи народный избранник пытался дать патрульному взятку, а также обещал обратиться к главе МВД Денису Монастырскому для "решения вопроса". 


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Источник: https://nabu.gov.ua/novyny/narodnogo-deputata-ogolosyly-v-rozshuk
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