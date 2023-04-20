Над Киевом заметили загадочные вспышки: что это было

Власти Киева сообщили, что воздушную тревогу в столице объявили из-за падения спутника. Воздушные силы ВСУ предположили, что вспышки могли быть связаны с падением метеора. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

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Но национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в четверг, 20 апреля, опровергло версию, что вспышки над Киевом были связаны с падением с орбиты "мертвого" спутника RHESSI.

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Около десяти часов вечера в среду, 19 апреля, киевляне увидели в небе мощную вспышку. После этого в украинской столице была объявлена воздушная тревога. В Киевской городской военной администрации заявили, что, по предварительной информации, сияние было связано с падением на Землю космического спутника NASA, а тревогу объявили, "чтобы избежать жертв от падений на землю обломков". Незадолго перед объявлением воздушной тревоги в Киеве она звучала на востоке и юге страны из-за запуска Россией ударных дронов. Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что в столице противовоздушная оборона не работала.

Ранее профильное издание Space сообщило, что 19-20 апреля около 21:30 на Землю упадет неисправный спутник RHESSI. Он изучал Солнце с 2002 года до вывода из строя в 2018 году. Спутник весит относительно немного – 270 килограммов. Большая часть этой массы превратится в пепел и пар во время вхождения в атмосферу Земли. Риск нанесения ущерба оценивался в 1 из 2467. Комментируя заявление киевских властей, спикер NASA сказал, что "возникла определенная путаница из-за предварительного заявления агентства о выводе из орбиты устаревшего спутника", пишет агентство Reuters. По состоянию на момент публикации заявления КГВА спутник RHESSI все еще находился на орбите.

"NASA и министерство обороны США продолжают отслеживать RHESSI. Ни один другой спутник NASA не входил в атмосферу", — сказал представитель NASA в комментарии агентству AFP.

До опровержения заявления КМВА со стороны NASA, командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины предположило, что в Киеве мог упасть как спутник, так и метеорит.

"По предварительной информации, вспышки над городом Киев около 22:30 связаны с падением спутника/метеорита (уточняется). В настоящее время угрозы применения противником средств воздушного нападения на этом направлении нет", — говорилось в сообщении.

Между тем, Зеленский заявил, что у Украины уже есть очень серьезное оружие для защиты неба.

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