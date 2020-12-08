На Волыни грузовик DAF разнес вдребезги Opel - водитель и пассажир 24-х и 22-х лет погибли на месте

В социальных сетях появилось жуткое видео ДТП, которое произошло на Волыни. На записи видно, что автомобиль Opel белого цвета по всей видимости из-за сильного гололеда выехал на встречную полосу движения, где на всей скорости столкнулся с грузовиком DAF, который протянул легковой автомобиль еще несколько десятков метров. Opel в результате ДТП смяло полностью.

От очевидцев стало известно, что двое молодых людей из легкового транспортного средства погибли на месте. От травм на месте скончались водитель и пассажир 1996 и 1998 года рождения. Еще одного 28-летнего пассажира доставили в медицинское учреждение, врачи оценивают его состояние как тяжелое.





Ранее портал "Комментарии" писал о том, что в социальных сетях опубликованы кадры жуткого ДТП, которое произошло вчера ночью в Камянец-Подольском, Хмельницкой области. В свою очередь, по сообщению пресс-службы Полиции Хмельницкой области, водитель автомобиля Субару не справился с управлением, снес конструкции на летней площадке кафе, после чего транспортное средство перевернулось. От удара о преграду, из автомобиля выпали две женщины. Одна погибла на месте, вторая девушка каким-то чудом осталась жива и даже некоторое время спустя встала на ноги.

Также стало известно о смертельном ДТП, которое произошло в Черкасской области. В результате трагедии погибла 47-летняя женщина ее 5-летний сын. Авария случилась в Уманском районе, там шли ремонтные работы дорожного полотна. Известно, что работники автодора осуществляли реверсное движение на участке дороги. Когда движение транспортных средств резко остановилась, в заднюю часть автомобиля "Ланоса", в которой находились погибшие, въехал грузовик. Удар был такой силы, что "Ланос" в прямом смысле "сложило в гармошку", загнав под грузовик, находящийся впереди.





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