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Главная Новости Общество происшествия На Волыни грузовик DAF разнес вдребезги Opel - водитель и пассажир 24-х и 22-х лет погибли на месте
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На Волыни грузовик DAF разнес вдребезги Opel - водитель и пассажир 24-х и 22-х лет погибли на месте

Тела погибших пришлось вырезать из груды металла, которая осталась от машины

сегодня, 18:31
Автор:

Дмитрий Симоненко

В социальных сетях появилось жуткое видео ДТП, которое произошло на Волыни. На записи видно, что автомобиль Opel белого цвета по всей видимости из-за сильного гололеда выехал на встречную полосу движения, где на всей скорости столкнулся с грузовиком DAF, который протянул легковой автомобиль еще несколько десятков метров. Opel в результате ДТП смяло полностью.

На Волыни грузовик DAF разнес вдребезги Opel - водитель и пассажир 24-х и 22-х лет погибли на месте

От очевидцев стало известно, что двое молодых людей из легкового транспортного средства погибли на месте. От травм на месте скончались водитель и пассажир 1996 и 1998 года рождения. Еще одного 28-летнего пассажира  доставили в медицинское учреждение, врачи оценивают его состояние как тяжелое.


Ранее портал "Комментарии" писал о том, что в социальных сетях опубликованы кадры жуткого ДТП, которое произошло вчера ночью в Камянец-Подольском, Хмельницкой области. В свою очередь, по сообщению пресс-службы Полиции Хмельницкой области, водитель автомобиля Субару не справился с управлением, снес конструкции на летней площадке кафе, после чего транспортное средство перевернулось. От удара о преграду, из автомобиля выпали две женщины. Одна погибла на месте, вторая девушка каким-то чудом осталась жива и даже некоторое время спустя встала на ноги.

Также стало известно о смертельном ДТП, которое произошло в Черкасской области. В результате трагедии погибла 47-летняя женщина ее 5-летний сын. Авария случилась в Уманском районе, там шли ремонтные работы дорожного полотна. Известно, что работники автодора осуществляли реверсное движение на участке дороги. Когда движение транспортных средств резко остановилась, в заднюю часть автомобиля "Ланоса", в которой находились погибшие, въехал грузовик. Удар был такой силы, что "Ланос" в прямом смысле "сложило в гармошку", загнав под грузовик, находящийся впереди.  



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Источник: https://t.me/strana_ukr/3076
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сегодня, 18:35

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