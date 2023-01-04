На вокзале в Риме мужчина изрезал ножом туристку: девушка в реанимации (ВИДЕО)



















Личность злоумышленника, к сожалению, установить не удалось. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. Поисками напавшего на туристку мужчины занимаются лучшие следователи.

Нож в крови/ Фото из открытых источников

Так, в воскресенье, 1 января, на железнодорожном вокзале "Термини" в Риме произошло жестокое нападение, в результате которого серьезные колото-резаные ножевые ранения получила 24-летняя израильтянка. Об этом пишет местное издание Corriere della Sera.

Сообщается, что жительница Тель-Авива, имя которой не разглашается, прилетела в Италию на новогодние каникулы к своей знакомой. Девушка приехала на железнодорожный вокзал и пыталась купить билет домой, так как уже собиралась возвращаться в Израиль.

В какой-то момент мужчина в темной куртке и черной кепке с козырьком достал из пластикового пакета нож и набросился на девушку. Он хладнокровно нанес ей несколько ножевых ранений в область грудной клетки, живота и шеи. После этого злоумышленник спокойно спрятал нож и ушел.

Отмечается, что на помощь девушке никто из очевидцев не пришел. Изрезанная израильтянка получила серьезные ранения и потеряла много крови. Ее доставили в больницу, где она находится до сих пор под наблюдением врачей.

Правоохранители предполагают, что нападение произошло на антисемитской почве, так как пострадавшая разговаривала на иврите и на ее рюкзаке была нашивка с надписями на иврите. Кроме этого, специалисты предположили, что ножевые ранения наносил девушке хорошо подготовленный человек, который был обучен основам ножевого боя.

Личность нападавшего и точные мотивы такого зверского поступка не установлены. По данному факту продолжается расследование.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Польше с особой жестокостью убили украинца: виновных не нашли. На данный момент поисками злоумышленников занимаются местные правоохранители, однако у них нет абсолютно никаких "зацепок".

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