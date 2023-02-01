На улице Австралии заметили огромного хищника, который бросался на людей (ВИДЕО)

Жители небольшого городка, расположенного в Западной Австралии, заметили на одной из улиц огромного трехметрового крокодила, который вел себя достаточно агрессивно и пытался нападать на людей.

Агрессивный хищник на улицах Австралии/ Фото: 9 News

Местная жительница позвонила полицейским, которые прибыли на вызов и попытались "усмирить" рептилию набросив ей на глаза мокрое полотенце. Однако это только разъярило пресноводного крокодила, который буквально разорвал полотенце на куски и начал вести себя еще более агрессивно.

Затем местные рейнджеры попытались словить рептилию при помощи специального устройства предназначенного для отлова бездомных собак, но оно также угодило в пасть крокодила и сломалось.





Прибывший на подмогу копам эксперт по дикой природе в конечном итоге усыпил крокодила транквилизатором и его на автомобиле доставили в специальный центр-передержку, где за ним будут наблюдать эксперты.

Сообщается, что огромный пресноводный крокодил оказался на улице из-за отступивших паводковых вод, которые "выбросили" его на мель. Операция по "обезвреживанию" агрессивной рептилии продолжалась несколько часов и лишь под утро его удалось усыпить. Об этом сообщает издание 9 News.

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