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На улице Австралии заметили огромного хищника, который бросался на людей (ВИДЕО)

Испуганные местные жители обратились за помощью к правоохранителям, спасателям и эксперту по дикой природе.

сегодня, 03:15
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Автор:

Анна Нестерова

Жители небольшого городка, расположенного в Западной Австралии, заметили на одной из улиц огромного трехметрового крокодила, который вел себя достаточно агрессивно и пытался нападать на людей.

На улице Австралии заметили огромного хищника, который бросался на людей (ВИДЕО)

Агрессивный хищник на улицах Австралии/ Фото: 9 News

Местная жительница позвонила полицейским, которые прибыли на вызов и попытались "усмирить" рептилию набросив ей на глаза мокрое полотенце. Однако это только разъярило пресноводного крокодила, который буквально разорвал полотенце на куски и начал вести себя еще более агрессивно.

Затем местные рейнджеры попытались словить рептилию при помощи специального устройства предназначенного для отлова бездомных собак, но оно также угодило в пасть крокодила и сломалось.

На улице Австралии заметили огромного хищника, который бросался на людей (ВИДЕО) - фото 2

Прибывший на подмогу копам эксперт по дикой природе в конечном итоге усыпил крокодила транквилизатором и его на автомобиле доставили в специальный центр-передержку, где за ним будут наблюдать эксперты.

Сообщается, что огромный пресноводный крокодил оказался на улице из-за отступивших паводковых вод, которые "выбросили" его на мель. Операция по "обезвреживанию" агрессивной рептилии продолжалась несколько часов и лишь под утро его удалось усыпить. Об этом сообщает издание  9 News.

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