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Главная Новости Общество происшествия На украинском курорте пьяный отдыхающий напал на полицейского
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На украинском курорте пьяный отдыхающий напал на полицейского

Сотруднику полиции потребовалась помощь медиков

сегодня, 18:49
Автор:

Денис Подставной

В пгт Кирилловка произошло нападение на сотрудника патрульной полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области. 

На украинском курорте пьяный отдыхающий напал на полицейского

В Кирилловке напали на полицейского. Фото из открытых источников

Как стало известно, на территории одной из баз отдыха на косе Пересыпь мужчина, что приехал из Полтавской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения мешал другим отдыхающим и провоцировал драку. Об этом владелец базы оповестил полицейских. 

По прибытии на место происшествия, правоохранители пытались поговорить с буйным мужчиной, но тот вовсе не реагировал на их слова и замечания. Чтобы прекратить его хулиганские действия, сотрудникам полиции пришлось применить наручники. Дебошира доставили в сектор полицейской деятельности. 

Находясь в отделении полиции, во время составления административного протокола, задержанный накинулся на сотрудника полиции и нанес ему удар ногой по туловищу. 

Пострадавшему вызвали скорую помощь, а затем правоохранитель еще раз обратился в мед учреждение в городе Мелитополь для оказания помощи после нападения.  

Злоумышленника задержали по ч. 2 ст. 345, что означает насилие в отношении полицейского. На данный момент решается вопрос сообщения мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления. За нападения на сотрудника правоохранительных органов ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в запорожском ТРК на посетителя напали с ножом. Инцидент случился на глазах у покупателей и сотрудников магазина. 

также портал "Комментарии" писал о том, что под Запорожьем напали на мужчину, пытали и угрожали убить. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте.


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Источник: https://zp.npu.gov.ua/news/novini/u-kirilivczi-zatrimali-porushnika-yakij-zapodiyav-praczivniku-policziji-tilesni-ushkodzhennya-pid-chas-vikonannya-nim-sluzhbovix-obov-yazkiv/
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