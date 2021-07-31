На украинском курорте пьяный отдыхающий напал на полицейского

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Денис Подставной
В пгт Кирилловка произошло нападение на сотрудника патрульной полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.
В Кирилловке напали на полицейского. Фото из открытых источников
Как стало известно, на территории одной из баз отдыха на косе Пересыпь мужчина, что приехал из Полтавской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения мешал другим отдыхающим и провоцировал драку. Об этом владелец базы оповестил полицейских.
По прибытии на место происшествия, правоохранители пытались поговорить с буйным мужчиной, но тот вовсе не реагировал на их слова и замечания. Чтобы прекратить его хулиганские действия, сотрудникам полиции пришлось применить наручники. Дебошира доставили в сектор полицейской деятельности.
Находясь в отделении полиции, во время составления административного протокола, задержанный накинулся на сотрудника полиции и нанес ему удар ногой по туловищу.
Пострадавшему вызвали скорую помощь, а затем правоохранитель еще раз обратился в мед учреждение в городе Мелитополь для оказания помощи после нападения.
Злоумышленника задержали по ч. 2 ст. 345, что означает насилие в отношении полицейского. На данный момент решается вопрос сообщения мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления. За нападения на сотрудника правоохранительных органов ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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