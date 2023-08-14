На территории страны НАТО взорвалась российская морская мина

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Slava Kot
В Румынии, которая является членом НАТО, произошел мощный взрыв российской морской мины. Его зафиксировали у пирса в популярном курортном городке Костинешть. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на местное издание Digi24.
В Румынии разразилась российская морская мина. Фото из открытых источников
Утром и 14 августа в экстренные службы Румынии поступил звонок с просьбой отреагировать на взрыв на курорте Костинешть. На ситуацию мгновенно отреагировала местная Инспекция по чрезвычайным ситуациям, которая отправила пожарную машину, бригаду скорой помощи, лодку и других специалистов по урегулированию ситуации.
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Оперативники указали, что российская мина попала в пирс в результате чего сдетонировала. В настоящее время сама пристань серьезных повреждений не получила, также не сообщается о жертвах или пострадавших. Однако по словам спикера военно-морских сил Румынии Корнелиу Павела ситуация на курорте достаточно напряженная, ведь сейчас в городке находится много туристов.
Кроме того, по словам представителя Румынии, с самого начала полномасштабного вторжения спецслужбы страны уже обезвредили несколько морских мин.
После взрыва румыны зафиксировали еще один объект вблизи курорта, однако после проверки спецслужб оказалось, что это плавающее на поверхности воды бревно.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о фиксации в Румынии российских дронов, пересекших границу страны НАТО.
Также "Комментарии" писали, что президент Румынии заявил о военных преступлениях России.
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