На территории страны НАТО взорвалась российская морская мина

В Румынии, которая является членом НАТО, произошел мощный взрыв российской морской мины. Его зафиксировали у пирса в популярном курортном городке Костинешть. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на местное издание Digi24.



В Румынии разразилась российская морская мина. Фото из открытых источников

Утром и 14 августа в экстренные службы Румынии поступил звонок с просьбой отреагировать на взрыв на курорте Костинешть. На ситуацию мгновенно отреагировала местная Инспекция по чрезвычайным ситуациям, которая отправила пожарную машину, бригаду скорой помощи, лодку и других специалистов по урегулированию ситуации.

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Оперативники указали, что российская мина попала в пирс в результате чего сдетонировала. В настоящее время сама пристань серьезных повреждений не получила, также не сообщается о жертвах или пострадавших. Однако по словам спикера военно-морских сил Румынии Корнелиу Павела ситуация на курорте достаточно напряженная, ведь сейчас в городке находится много туристов.

Кроме того, по словам представителя Румынии, с самого начала полномасштабного вторжения спецслужбы страны уже обезвредили несколько морских мин.

"С начала войны в Украине и по сей день наши водолазы обезвредили пять морских мин в зоне нашей ответственности", — отметил Павел.

После взрыва румыны зафиксировали еще один объект вблизи курорта, однако после проверки спецслужб оказалось, что это плавающее на поверхности воды бревно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о фиксации в Румынии российских дронов, пересекших границу страны НАТО.

Также "Комментарии" писали, что президент Румынии заявил о военных преступлениях России.