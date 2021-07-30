На Прикарпатье мужчину покусала бешенная лиса: подробности

На Прикарпатье лиса больная бешенством напала на человека. Об этом сообщает Ивано-Франковская региональная государственная лаборатория Госпродпотребслужба на своем официальном сайте.

Бешенная лиса напала на мужчину. Фото: zaxid.net

Как стало известно, инцидент произошел в селе Большевцы, что на Прикарпатье. Сообщается, что лиса забежала во двор к местному жителю и утащила курицу. 27-летний мужчина попытался отобрать у хищника его добычу, однако та укусила его.

Животное убили во дворе. Труп лисы отправили в лабораторию для проведения вирусологического исследования. Вскоре специалисты рассказали, что у неё было обнаружено бешенство.

Хозяйство, в котором произошел инцидент было обследовано инспекторами государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Было принято решение наложить на село карантин и объявить его "неблагополучной территорией".

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