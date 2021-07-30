logo
Русский Українська

BTC/USD

39055.61

ETH/USD

2347.13

LTC/USD

137.64

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия На Прикарпатье мужчину покусала бешенная лиса: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

На Прикарпатье мужчину покусала бешенная лиса: подробности

Мужчина пытался отобрать у хищницы курицу, которую она утащила с его двора

сегодня, 17:48
Автор:

Денис Подставной

На Прикарпатье лиса больная бешенством напала на человека. Об этом сообщает Ивано-Франковская региональная государственная лаборатория Госпродпотребслужба на своем официальном сайте. 

На Прикарпатье мужчину покусала бешенная лиса: подробности

Бешенная лиса напала на мужчину. Фото: zaxid.net

Как стало известно, инцидент произошел в селе Большевцы, что на Прикарпатье. Сообщается, что лиса забежала во двор к местному жителю и утащила курицу. 27-летний мужчина попытался отобрать у хищника его добычу, однако та укусила его.

Животное убили во дворе. Труп лисы отправили в лабораторию для проведения вирусологического исследования. Вскоре специалисты рассказали, что у неё было обнаружено бешенство. 

Хозяйство, в котором произошел инцидент было обследовано инспекторами государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Было принято решение наложить на село карантин и объявить его "неблагополучной территорией". 

Напомним ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в украинском курортном городе отдыхающих просят на время воздержатся от купания в море. В пробах была обнаружена превышающую норму концентрации возбудителей инфекционных болезней. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что под Полтавой на мужчину напала пантера. Сообщается, что инцидент произошел в экопорке, который расположен неподалёку от областного центра. 33-летнего ветеринара укусила за голову пантера. На место событий прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшего. В полиции прокомментировали данный инцидент. На данный момент сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются все обстоятельства происшествия. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://vetif.gov.ua
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ