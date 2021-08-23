На Прикарпатье маленький ребенок оказался в "железной ловушке" (ФОТО)

В городе Косов в Ивано-Франковской области маленькая девочка во время игры оказалась буквально в "железной ловушке", из которой самостоятельно и при помощи родителей выбраться не смогла. Об этом информируют в пресс-службе ГСЧС Украины.

В Косове голова ребенка застряла в заборе. Фото из открытых источников

Так, 23 августа, в обеденное время на линию "101" поступило сообщение от местной жительницы, которая заявила, что ее дочери требуется помощь спасателей. Женщина объяснила, что ее несовершеннолетняя дочка играла во дворе их дома и, пошутив, засунула голову в металлический забор. Однако высунуть ее у девочки не получилось. Родители также пытались помочь ребенку освободиться, но попытки оказались тщетны.





На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. По прибытии они освободили голову маленького ребенка при помощи гидравлического разжимателя. К счастью, во время происшествия девочка не травмировалась.



Сотрудники ГСЧС Украины в свою очередь обращаются к родителям с просьбой следить за своими детьми и объяснять им элементарные правила безопасного поведения, поскольку подобные игры могут закончится трагедией.

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