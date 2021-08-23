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Главная Новости Общество происшествия На Прикарпатье маленький ребенок оказался в "железной ловушке" (ФОТО)
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На Прикарпатье маленький ребенок оказался в "железной ловушке" (ФОТО)

На место вызвали спасателей

23 августа 2021, 23:45
Автор:

Денис Подставной

В городе Косов в Ивано-Франковской области маленькая девочка во время игры оказалась буквально в "железной ловушке", из которой самостоятельно и при помощи родителей выбраться не смогла. Об этом информируют в пресс-службе ГСЧС Украины. 

На Прикарпатье маленький ребенок оказался в "железной ловушке" (ФОТО)

В Косове голова ребенка застряла в заборе. Фото из открытых источников

Так, 23 августа, в обеденное время на линию "101" поступило сообщение от местной жительницы, которая заявила, что ее дочери требуется помощь спасателей. Женщина объяснила, что ее несовершеннолетняя дочка играла во дворе их дома и, пошутив, засунула голову в металлический забор. Однако высунуть ее у девочки не получилось. Родители также пытались помочь ребенку освободиться, но попытки оказались тщетны.

На Прикарпатье маленький ребенок оказался в ”железной ловушке” (ФОТО) - фото 2

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. По прибытии они освободили голову маленького ребенка при помощи гидравлического разжимателя. К счастью, во время происшествия девочка не травмировалась. 

Сотрудники ГСЧС Украины в свою очередь обращаются к родителям с просьбой следить за своими детьми и объяснять им элементарные правила безопасного поведения, поскольку подобные игры могут закончится трагедией. 

На Прикарпатье маленький ребенок оказался в ”железной ловушке” (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что во Львове хирурги спасли младенца с редким пороком. 4-месячный мальчик, который родился без пищевода, остался сиротой при живых родителях. Последние отказались от него сразу после рождения. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Киеве полицейские в последний момент спасли женщину, которая хотела броситься из окна. Патрульные быстро установили квартиру, где она находилась, и вошли в помещение, поскольку двери были не заперты. Подробнее об этом читайте в нашей статье



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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/128167.html
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