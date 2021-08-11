Бросили родители: во Львове хирурги спасли младенца с редким пороком

Несколько сложных хирургических вмешательств пришлось провести медикам Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет", чтобы спасти маленького 4-месячного мальчика, который родился без пищевода и остался сиротой при живых родителях. Последние отказались от него сразу после рождения. Об этом событии информирует Facebook страница этого известного медицинского учреждения в Западном регионе Украины.

Врачи спасли жизнь ребенку (фото из открытых источников)

Ребенку было невозможно жить с таким недостатком, ведь он не мог полноценно есть. А значит — расти и развиваться. Еда не попадала в желудочек, а в дыхательную систему.

Чтобы помочь больному крохе, ему сформировали этот орган из собственных тканей.

По словам медиков львовского "Охматдета", маленький мальчик имел диагноз — атрезия пищевода.

"Это когда нет части пищевода с разобщенными дистальным и проксимальным сегментами. Такой недостаток — один из самых тяжелых, несовместимых с жизнью, если помощь хирурга не предоставлена вовремя. Рома не мог сам глотать, каждое кормление становилось катастрофой". — говорится в публикации.

Львовские врачи делали операционные вмешательства в два этапа. Сначала поставили специальные клипсы, чтобы перекрыть доступ из пищевода в трахею и чтобы содержимое желудка не попадал в легкое.

Далее хирурги пересекли пищевод и соединили его со слепым сегментом желудка. Недостаток ликвидировали, используя собственные ткани пищевода малыша.

"Сейчас, после двух операционных вмешательств в Романчика еще есть рубцы, сузился пищевод. Чтобы он стал полностью здоровым, наши хирурги делают серию специальных процедур — бужирование пищевода. Тоесть маленький пациент и далее — под пристальным наблюдением медиков", — рассказали представители этого медицинского заведения.

Малыш уже сам ест смесь из бутылочки. Но сейчас больше всего ему не хватает любящих мамы и папы.

"Наш маленький пациент нормально растет и развивается, как и другие его ровесники, ест сам, имеет хороший аппетит. Верим, что все у него будет хорошо. Мальчик еще пройдет несколько процедур бужирования, и будет полностью здоровым, его можно забирать домой", — сказал хирург Олег Ленив.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Львове двухлетняя девочка выпала из окна 8 этажа: полиция выясняет обстоятельства гибели ребенка.

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