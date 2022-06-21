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На Николаевщине разгорелся секс-скандал с участием полицейских: подробности (ВИДЕО)

Полицейских отстранили от выполнения служебных обязанностей

сегодня, 18:21
Автор:

Денис
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Николаевские полицейские проводят служебное расследование по возможному факту недостойного поведения сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается на официальной странице Полиции Николаевской области в социальной сети Facebook. 

На Николаевщине разгорелся секс-скандал с участием полицейских: подробности (ВИДЕО)

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел, когда полицейские находились не на службе, однако их все равно отстранили от выполнения служебных обязанностей. 

"Как только в социальных сетях была распространена информация об аморальном поведении работников полиции, руководство областного управления назначило по этому факту служебное расследование.", — сообщает Полиция Николаевской области. 

Сообщается, что по результатам расследования руководство ГУНП в Николаевской области будет принимать решение о привлечении правоохранителей к ответственности. 

Для справки: в Сети распространяется видео, на котором, как утверждается, работники полиции занялись сексом в публичном месте. 

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Источник: https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev
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