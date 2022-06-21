На Николаевщине разгорелся секс-скандал с участием полицейских: подробности (ВИДЕО)

Николаевские полицейские проводят служебное расследование по возможному факту недостойного поведения сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается на официальной странице Полиции Николаевской области в социальной сети Facebook.

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел, когда полицейские находились не на службе, однако их все равно отстранили от выполнения служебных обязанностей.

"Как только в социальных сетях была распространена информация об аморальном поведении работников полиции, руководство областного управления назначило по этому факту служебное расследование.", — сообщает Полиция Николаевской области.

Сообщается, что по результатам расследования руководство ГУНП в Николаевской области будет принимать решение о привлечении правоохранителей к ответственности.

Для справки: в Сети распространяется видео, на котором, как утверждается, работники полиции занялись сексом в публичном месте.

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