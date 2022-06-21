Отопительный сезон-2022: в "Нафтогазе" рассказали о рисках и запасах в хранилищах

21 июня глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко во время пресс-конференции рассказал, сколько запасов газа есть в газохранилищах Украины и как будет проходить отопительный сезон зимой 2022-2023.

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"Мы продолжаем обеспечивать достаточный уровень газа в наших ПХГ. У нас было больше нормального уровня, то есть с запасом в начале 2022 года, в начале полномасштабной войны и у нас сейчас в подземных хранилищах, не смотря на войну, больше газа, чем рассчитанный средний уровень на основе показателей 2016-2018 годов", — подчеркнул он.

По состоянию на 14 июня в хранилищах остается 10,5 млрд метров кубических газа, на 1 января было 13,7 млрд м3, на 24 февраля – 10,3 млрд м3.

"Эта зима может быть самой сложной в истории. Правительство и Нафтогаз прорабатывают все возможные варианты обеспечения страны достаточным объемом газа этого отопительного сезона. В конце прошлого года мы начали постепенно наращивать объемы собственной добычи газа. из-за войны видим падение, но стараемся стабилизировать его", — отметил. Витренко.

Относительно отопительного сезона, глава Нафтогаза подчеркнул, что добыча собственного газа упала не столь критично. Однако есть разрушение инфраструктуры, как газораспределительной, так и добывающей, нефтеперерабатывающей.

"На рынке газа есть профицит – мы можем закачивать газ в хранилища и готовиться к отопительному сезону. Риски о которых говорит президент, это военные риски, а не риски того, что мы как компания не выполним свою работу и не обеспечим достаточно газа. Это риски того, что россияне, например, перебивают газопроводы и мы не можем доставить газ, даже если он у нас есть, в города... Когда они уничтожают предприятия теплокоммунэнерго... Мы знаем из своего опыта — как это происходило в городах: Херсон, Северодонецк, Мариуполь. Мы там устраивали работу котельных после попадания ракет", — добавил глава НАК "Нафтогаз".

Однако Юрий Витренко призвал украинцев готовиться к отопительному сезону и эффективно потреблять энергоресурсы.

"Мы с правительством анализируем разные возможности как обеспечить украинцев газом следующего отопительного сезона. Но люди должны подготовиться. Устойчивость Украины зависит от того, насколько эффективно будем потреблять энергоресурсы, потому что они стоят сумасшедших денег. Мы должны импортировать газ и сложность заключается в том, что для этого нужны огромные средства Сейчас газ стоит на рынке 1,5 тысячи долларов Правительство хочет создать большой запас — 19 млрд м3 газа.Для этого нужно импортировать 5,8 млрд м3 стоимостью 8 млрд долларов Мы говорим с партнерами, могут ли они помочь нам с деньгами или газом", — отметил он.

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