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Главная Новости Общество происшествия На Львовщине взорвался автомобиль: есть жертвы
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На Львовщине взорвался автомобиль: есть жертвы

Во время взрыва погиб человек, который находился внутри автомобиля

сегодня, 08:18
Автор:

Виолетта Комаровская
На Львовщине взорвался автомобиль: есть жертвы

Фото: nn.od.u

Во Львовской области сегодня, 28 июля, взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб один человек, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Взрыв прогремел в селе Княже мисто Мостиского района около шести утра. Взорвался автомобиль MITSUBISHI PAJERO, принадлежащей жителю Львова (мужчина 1953 года).

В салоне авто в момент взрыва находился человек, который погиб. Устанавливаются все обстоятельства взрыва и личность погибшего. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что мужчина угрожал взорвать гранату в Полтаве и взял в заложники полицейского. Вскоре он обменял его на другого правоохранителя и уехал за пределы города. Там мужчина отпустил заложника. Подозреваемому удалось сбежать в лес. Его шестой день ищут в Миргородском районе. 

По мнению полиции, он очень хорошо ориентируется в местности и имеет специальные навыки выживания. На данный момент силовики нарисовали его психологически-криминалистический портрет. Как итог, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных ситуациях. Также известно, что у него неуравновешенная психика из-за проблем с наркотиками. 


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