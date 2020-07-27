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Полиция Полтавщины объяснила, почему четвертый день не может поймать преступника

По мнению полиции, он очень хорошо ориентируется в местности и имеет специальные навыки выживания

сегодня, 21:47
Автор:

Владимир Лавский
Полиция Полтавщины объяснила, почему четвертый день не может поймать преступника

На территории Полтавской области четвертые сутки идут поиски Романа Скрипника. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе. 

Как сообщает источник, работу полиции усложняют персональные навыки преступника и природные особенности ландшафта Миргородского района. 

На данный момент полиция нарисовала его психологически-криминалистический портрет. Как итог, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных ситуациях. Также известно, что у него неуравновешенная психика из-за проблем с наркотиками. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в Полтавской области продолжаются поиски Романа СкрипникаШтаб по поискам расположился рядом с селом Великий Байрак, где и сосредоточены поиски. Директора департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко рассказал, что вокруг села есть большой массив полей и лесополос, где и может скрываться злоумышленник.

Сотрудники полиции обращают внимание местных жителей на то, что самостоятельно не стоит задерживать Скрипника, так как у него могут быть проблемы с психикой и сложно предположить, что он может сделать.


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