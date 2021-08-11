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Главная Новости Общество происшествия На Донбассе в результате обстрела села оккупантами погиб мирный житель
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На Донбассе в результате обстрела села оккупантами погиб мирный житель

Трагедия случилась в селе Новоселовка

сегодня, 18:20
Автор:

Хмільовська Інна

В Донецкой области в результате обстрела оккупантами погиб 86-летний житель села Новоселовка Вторая. Об этом в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

На Донбассе в результате обстрела села оккупантами погиб мирный житель

Война на Донбассе, фото с открытых источников

"Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинский общины: в результате враждебного обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения", — написал глава области.

На место происшествия срочно выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.
На Донбассе в результате обстрела села оккупантами погиб мирный житель - фото 2

За прошедшие сутки, 10 августа, на Донбассе зафиксировали 16 обстрелов. На Приазовье, боевики Путина трижды обстреляли позиции украинских защитников, применяя артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы 82-го калибра и стрелковое оружие. Также из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 82-го калибра российские наемники осуществляли обстрел населенного пункта Водяное, разрушив дома местных жителей.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", прихвостни Путина на Донбассе отрабатывают наступление танков и артиллерии. Армия Путина поддерживает в боевой готовности российские оккупационные войска на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, в соединениях и частях террористов продолжались мероприятия боевого слаживания артиллерийских и минометных подразделений с проведением практической стрельбы. На прошлой неделе агрессор провел военные командно-штабные учения первого и второго армейских корпусов. Отрабатывали наступательные действия танковых и мотострелковых подразделений при использовании артиллерии.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", эксперт дал прогноз по Донбасскому кейсу на август. Юрий Подорожний считает, что август для нашей страны станет сверхсложным периодом касательно донбасского кейса. 


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Источник: https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/1016877252394695
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