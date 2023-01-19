Мужчина купил заброшенный склад и обнаружил там кровавую находку (ФОТО)

Житель США решил приобрести склад, который длительное время не использовался. Помещение располагается в штате Вашингтон (город Сиэтл).

Кровавая история заброшенного склада/ Фото: LADbible

Так, по словам американца он надеялся найти в складском помещении ценные вещи, которые здесь оставили их прежние владельцы. Кроме этого, мужчину заинтересовал один из "отсеков", которые не использовался на протяжении 12 лет, однако за него продолжали платить арендную плату.

Владелец склада решил сорвать замок и пройти внутрь этого складского отсека. Оказавшись внутри, он начал избавляться от черного пластика, который покрывал все вокруг. Постепенно пробираясь сквозь хлам и старую одежду мужчина внезапно ощутил резкий неприятный запах. С отвращением он продолжил идти дальше и в конце концов наткнулся на черный, плотный мешок для мусора, который источал жуткое зловоние. Набравшись смелости и заглянув внутрь мужчина был шокирован — там находился человеческий череп.





Шокированный мужчина вызвал копов, которые обнаружили в складском помещении останки женщины и двоих детей, а также топор с остатками волос на лезвии.

В ходе расследования, полицейским удалось сделать сенсационное открытие: в складском помещении на протяжении 12 лет лежали тела 36-летней Барбары Бендер и двух ее сыновей — 15-летнего Марка и 8-летнего Брайана. Все трое считались пропавшими без вести.

Как оказалось, Барбара подала на развод со своим мужем за день до своего исчезновения и в последний раз ее видели, когда женщина загружала вещи в фургон. После этого Барбара и ее сыновья исчезли и никто не знал, где они.

Полицейские обратились к бывшему мужу Барбары Марку, который, под гнетом улик, сознался в содеянном. Мужчина признался, что это он зарубил топором свою бывшую жену и детей, а затем спрятал их тела и вещи из фургона в арендованном складском помещении.

Марк был арестован — он получил три пожизненных срока и теперь до конца жизни будет сидеть в тюрьме. Об сообщает издание LADbible.

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