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В США первоклассник расстрелял учительницу: подробности

На месте происшествия работали правоохранители, медики и спасатели. На данный момент состояние учителя оценивается как тяжелое.

сегодня, 00:45
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Автор:

Анна Нестерова

Кровавый инцидент произошел на минувшей неделе в США. Так, в начальной школе штата Вирджиния 6-летний ученик внезапно достал на уроке огнестрельное оружие и несколько раз выстрелил в свою 30-летнюю учительницу.

В США первоклассник расстрелял учительницу: подробности

Ребенок выстрелил в учителя/ Иллюстрационное фото

Сообщается, что женщина получила серьезное ранение и была экстренно госпитализирована. К счастью, медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшей и спасти ей жизнь, однако местный шериф заявил СМИ, что учитель чувствует себя по-прежнему плохо и находится в палате интенсивной терапии. Личные данные участников трагедии, а также причины и обстоятельства ЧП не разглашаются.

На данный момент известно, что ученик младшей школы намеренно применил оружие, так как у него внезапно возникла ссора с учителем. "Это не была случайная стрельба — ребенок намеренно прицельно выстрелил в своего учителя", заявил следователь по данному делу. К счастью, никто из учеников и персонала школы больше не пострадал.

Где мальчик взял пистолет и что действительно подтолкнуло его совершить столь ужасный поступок — неизвестно. Всестороннее расследование по данному делу продолжается, информирует издание CBS News.

Ранее "Комментарии" писали: В Израиле мужчина умер жуткой смертью во время прогулки с собакой: подробности. Труп внезапно обнаружили дети, которые вышли прогуляться. На данный момент, с ними работают психологи.

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