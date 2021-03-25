logo
Русский Українська

BTC/USD

52994.69

ETH/USD

1613.44

LTC/USD

176.45

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Момент смерти военнослужащей под Одессой попал на видео: очень резко падает
commentss НОВОСТИ Все новости

Момент смерти военнослужащей под Одессой попал на видео: очень резко падает

Медики уже назвали причину внезапной смерти, и это – не вакцина

сегодня, 11:29
Автор:

Таисия Ерохина

Последние минуты жизни военнослужащей, которая умерла посреди улицы в Черноморском Одесской области, попали на видео. Ролик опубликован в ряде Telegram-каналов.

Момент смерти военнослужащей под Одессой попал на видео: очень резко падает

Фото из открытых источников

На видео видно, как женщина резко упала.

Напомним, в Одесской области во внеслужебное время и вне воинской части внезапно потеряла сознание военнослужащая по контракту, а медики не смогли ее реанимировать. Женщина страдала гипертонической болезнью, а на днях вакцинировалась от COVID-19. Последний факт вызвал широкий резонанс в обществе.

В ближайшее время ее должны быть привлечь к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС, поэтому 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19.  Отмечается, что прививки сделала опытная мобильная бригада по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА. По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала.

Ранее сообщалось, что в Минздраве назвали причину смерти военнослужащей, ранее привившейся от коронавируса. Как стало известно после судебной медэкспертизы, женщина погибла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Помимо этого военнослужащая страдала на атеросклеротический кардиосклероз, что также могло повлиять на самочувствие и последующий летальный исход. Вместе с погибшей свою дозу вакцины из одного флакона получили еще девять ее сослуживцев. Все они чувствуют себя удовлетворительно, жалоб на здоровье не поступало.

В Минздраве призывают людей тщательно проверять информацию и не распространять фейковых сообщений о том, что смерть военнослужащей была связана с вакцинацией от коронавируса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ