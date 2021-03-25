Момент смерти военнослужащей под Одессой попал на видео: очень резко падает

Последние минуты жизни военнослужащей, которая умерла посреди улицы в Черноморском Одесской области, попали на видео. Ролик опубликован в ряде Telegram-каналов.

Фото из открытых источников

На видео видно, как женщина резко упала.

Напомним, в Одесской области во внеслужебное время и вне воинской части внезапно потеряла сознание военнослужащая по контракту, а медики не смогли ее реанимировать. Женщина страдала гипертонической болезнью, а на днях вакцинировалась от COVID-19. Последний факт вызвал широкий резонанс в обществе.

В ближайшее время ее должны быть привлечь к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС, поэтому 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19. Отмечается, что прививки сделала опытная мобильная бригада по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА. По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала.

Ранее сообщалось, что в Минздраве назвали причину смерти военнослужащей, ранее привившейся от коронавируса. Как стало известно после судебной медэкспертизы, женщина погибла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Помимо этого военнослужащая страдала на атеросклеротический кардиосклероз, что также могло повлиять на самочувствие и последующий летальный исход. Вместе с погибшей свою дозу вакцины из одного флакона получили еще девять ее сослуживцев. Все они чувствуют себя удовлетворительно, жалоб на здоровье не поступало.

В Минздраве призывают людей тщательно проверять информацию и не распространять фейковых сообщений о том, что смерть военнослужащей была связана с вакцинацией от коронавируса.

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