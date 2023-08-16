13-летний парень выжил после падения с Гранд-Каньона

Подросток решил пропустить туристов, поскользнулся и упал с 30-метровой высоты со скалы Гранд-Каньон. Парень получил травмы, но выжил после инцидента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Парень упал с высоты 30 метров со скалы Гранд-Каньона. Фото из открытых источников

На прошлой неделе во время семейной поездки в Гранд-Каньон 13-летний Ваятт Кауфман поскользнулся и упал со скалы.

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"Я был на выступлении и отошел в сторону, чтобы другие люди могли сфотографироваться. Я присел и держался за камень одной рукой. Я потерял хватку и стал падать назад", — рассказал Ваятт.

Чтобы спасти мальчика после падения с 30-метровой высоты, спецслужбам понадобилось около двух часов. Они использовали веревки, спустились за парнем и подняли его назад.

"Я просто помню, как проснулся и сидел в автомобиле скорой помощи, а потом сел в вертолет и мы улетели в больницу", — рассказал подросток.

В больнице Лас-Вегаса выяснили, что Ваятт сломал девять позвонков, руку, вывихнул палец, разорвал селезёнку, повредил легкие и потерпел сотрясение головного мозга. Вскоре парня выписали из больницы и отправили домой для дальнейшего выздоровления. Мать Ваятта считает, что им повезло, ведь "мы везем нашего ребенка домой в машине, а не в коробке".

Спасатели нацпарка Гранд-Каньон рассказали, что они получают более 300 вызовов каждый год из-за разных ситуаций: от перегрева людей до падений, как было с Ваяттом.

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