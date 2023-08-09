11-летняя девочка погибла от взрыва планшета в Харьковской области

11-летняя девочка играла на планшете, когда тот находился на зарядке. В какой-то момент устройство взорвалось в руках ребенка и он погиб. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление полиции Харьковской области.

В Харьковской области от взрыва планшета погиб ребенок. Фото из открытых источников

7 августа около часа ночи полиция Харьковской области получила сообщение о гибели 11-летней девочки в селе Павловка. Украинка находилась в своем доме и использовала планшет для игры. В результате взрыва планшета ребенок погиб.

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По предварительным данным следствия 11-летняя девочка получила смертельный удар током во время взрыва находившегося на зарядке планшета. Полиция сообщила, что все обстоятельства инцидента с гибелью ребенка в Харьковской области устанавливаются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Индии взорвался телефон в постели и убил женщину. Женщина подключила телефон к розетке через зарядку и уснула, держа его в руках у головы. В какой-то момент телефон взорвался и нанес смертельные травмы женщине. Это уже не первый случай, когда в Индии происходит инцидент со взрывом телефона. За несколько месяцев до предыдущего инцидента у мужчины в кармане взорвался телефон, однако пользователь получил незначительные повреждения. В обоих случаях взрывались телефоны бренда Xiaomi.

Также "Комментарии" писали, что на австралийскую спортсменку напали около 10 человек. Они выбили стекло ее автомобиля и нанесли удар камнем по лицу. Женщина заявила, что ей сломали нос в трех местах, разбили губу и выбили несколько зубов. Спасли женщину местные охранники, отогнавшие банду хулиганов.