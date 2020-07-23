Копы все еще пытаются освободить заложника в Полтавской области

Представитель пресс-службы полиции Полтавской области Полина Ларина заявила о том, что правоохранители продолжают спецоперацию "Гром" по поимке преступника с гранатой. Информацию о том, что Романа Скрипника задержали, представитель полиции назвала ложной. Однако никаких подробностей о переговорах, а также о том, где сейчас находится авто с вооруженным захватчиком и заложником, в полиции не раскрывают.

В СМИ пишут о том, что ВАЗ-2115 может находиться на территории Киевской области, однако в МВД эту информацию не подтверждают.

Напомним, преступника преследовали копы по подозрению в угоне авто, однако на ул. Остапа Вишни он достал гранату РГД-5, угрожая взорвать сначала себя, затем - взятого в заложники правоохранителя. Вскоре захватчик выдвинул первое требование - автомобиль для того, чтобы скрыться. Полковник Виталий Шиян предложил себя в обмен на другого правоохранителя, и, будучи в заложниках, уехал на служебном ВАЗ вместе с похитителем.

Роман Скрипник - житель Полтавы, работает слесарем на предприятии, возле которого его и пытались задержать за угон авто. 32-летний мужчина уже был судим за торговлю наркотиками, кражи и мошенничество и, вероятно, не хочет получить еще один срок. По неподтвержденной информации, Скрипник лечился в психиатрической больнице.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!