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Копы все еще пытаются освободить заложника в Полтавской области

В полиции Полтавской области говорят, что спецоперация "Гром" все еще продолжается

сегодня, 15:43
Автор:

Елена Волкова
Копы все еще пытаются освободить заложника в Полтавской области

Представитель пресс-службы полиции Полтавской области Полина Ларина заявила о том, что правоохранители продолжают спецоперацию "Гром" по поимке преступника с гранатой. Информацию о том, что Романа Скрипника задержали, представитель полиции назвала ложной. Однако никаких подробностей о переговорах, а также о том, где сейчас находится авто с вооруженным захватчиком и заложником, в полиции не раскрывают. 

В СМИ пишут о том, что ВАЗ-2115 может находиться на территории Киевской области, однако в МВД эту информацию не подтверждают. 

Напомним, преступника преследовали копы по подозрению в угоне авто, однако на ул. Остапа Вишни он достал гранату РГД-5, угрожая взорвать сначала себя, затем - взятого в заложники правоохранителя. Вскоре захватчик выдвинул первое требование - автомобиль для того, чтобы скрыться. Полковник Виталий Шиян предложил себя в обмен на другого правоохранителя, и, будучи в заложниках, уехал на служебном ВАЗ вместе с похитителем.

Роман Скрипник - житель Полтавы, работает слесарем на предприятии, возле которого его и пытались задержать за угон авто. 32-летний мужчина уже был судим за торговлю наркотиками, кражи и мошенничество и, вероятно, не хочет получить еще один срок. По неподтвержденной информации, Скрипник лечился в психиатрической больнице. 


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