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Какой опасный штамм коронавируса подтвердили в инфицированных детей в лагере Одессы

У 30 - штамм Delta, а всего болеют 45 человек

18 августа 2021, 11:55
Автор:

Хмільовська Інна

У детей, заразившихся COVID-19 в одесском летнем лагере "Молодая гвардия", подтвердили Delta-штамм. По сообщению санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова, количество зараженных коронавирусом детей возросло до 45 человек. Об этом пишет издание "Страна".

Какой опасный штамм коронавируса подтвердили в инфицированных детей в лагере Одессы

Лагерь "Молодая гвардия". Фото из открытых источников

Пятерых детей уже госпитализировали в больницу с осложнениями, у 30 — штамм Delta, а всего заразились уже 45 человек (из них трое взрослых). У нескольких воспитанников одесского детского оздоровительного лагеря "Молодая гвардия", где выявили вспышку коронавируса, диагностируют осложнения от болезни. Об этом сообщает директор городской детской больницы №3 Елена Артемова в комментарии "Общественному".

По ее словам, трое детей после госпитализации заболели на бронхит. У четвертого ребенка легкое течение болезни. Пациентов из высокой температурой, кашлем и общим недомоганием госпитализировали в ковидное отделение больницы.

Санитарный врач сказал, что количество зараженных COVID-19 детей возросло до 45 человек. Поэтому, по его словам, сейчас Одесский областной центр контроля и профилактики планирует проверить воспитанников "Молодой гвардии" на инфицирование штаммом "Дельта" выборочно.

Контактных лиц более 500 человек. А в лагере находится более 1000 отдыхающих, в том числе дети в возрасте от 9 до 16 лет. Лагерь перевели на карантинный режим, а всех больных изолировали.

Как ранее писал портал "Комментарии", вспышка коронавируса в детском лагере в Одессе: заболело более 40 человек. Всех заболевших изолировали, им сделали ПЦР-тесты. Первые результаты оказались положительными. Лагерь закрыли на карантин.

Также ранее издание информировало, в каком возрасте украинцы чаще всего умирают от коронавируса — Минздрав. Люди возрастом 60+ лет составляют свыше 80% всех умерших от коронавируса в Украине. На другие категории приходится менее 20% жертв инфекции. 


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Источник: https://strana.ua/news/349067-chast-zarazivshikhsja-koronavirusom-v-detskom-lahere-detej-hospitalizirujut.html
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comments

Обсуждения

Степан

18 августа 2021, 17:00

Хорош понты колотить

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