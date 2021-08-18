Какой опасный штамм коронавируса подтвердили в инфицированных детей в лагере Одессы

У детей, заразившихся COVID-19 в одесском летнем лагере "Молодая гвардия", подтвердили Delta-штамм. По сообщению санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова, количество зараженных коронавирусом детей возросло до 45 человек. Об этом пишет издание "Страна".

Лагерь "Молодая гвардия". Фото из открытых источников

Пятерых детей уже госпитализировали в больницу с осложнениями, у 30 — штамм Delta, а всего заразились уже 45 человек (из них трое взрослых). У нескольких воспитанников одесского детского оздоровительного лагеря "Молодая гвардия", где выявили вспышку коронавируса, диагностируют осложнения от болезни. Об этом сообщает директор городской детской больницы №3 Елена Артемова в комментарии "Общественному".

По ее словам, трое детей после госпитализации заболели на бронхит. У четвертого ребенка легкое течение болезни. Пациентов из высокой температурой, кашлем и общим недомоганием госпитализировали в ковидное отделение больницы.

Санитарный врач сказал, что количество зараженных COVID-19 детей возросло до 45 человек. Поэтому, по его словам, сейчас Одесский областной центр контроля и профилактики планирует проверить воспитанников "Молодой гвардии" на инфицирование штаммом "Дельта" выборочно.

Контактных лиц более 500 человек. А в лагере находится более 1000 отдыхающих, в том числе дети в возрасте от 9 до 16 лет. Лагерь перевели на карантинный режим, а всех больных изолировали.

Как ранее писал портал "Комментарии", вспышка коронавируса в детском лагере в Одессе: заболело более 40 человек. Всех заболевших изолировали, им сделали ПЦР-тесты. Первые результаты оказались положительными. Лагерь закрыли на карантин.

Также ранее издание информировало, в каком возрасте украинцы чаще всего умирают от коронавируса — Минздрав. Люди возрастом 60+ лет составляют свыше 80% всех умерших от коронавируса в Украине. На другие категории приходится менее 20% жертв инфекции.

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