Вспышка коронавируса в детском лагере в Одессе: заболело более 40 человек

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Ольга Чародий
Под Одессой, где на днях в ДТП погибли трое полицейских, в
украинском детском центре "Молодая гвардия" выявили массовое заболевание
коронавирусом.
Коронавирус (фото из открытых источников)
По информации "Думской", симптомы болезни проявились у 42
детей и двух воспитателей.
Всех заболевших изолировали, им сделали ПЦР-тесты. Первые
результаты оказались положительными. Лагерь закрыли на карантин.
В областном департаменте здравоохранения информацию
подтвердили, отметив, что 15 августа было 26 заболевших, 16 — их уже 44.
"Если показатели будут превышать сегодняшние данные в течение трех дней, то уже будем говорить о зонировании страны", — добавляет он. Кузин рассказал, что вспышки "Дельты" часто фиксируются в организациях и в учреждениях образования, поэтому не рекомендуется начинать работу в больших коллективах и учебный процесс, если вакцинировано меньше 80% работников.
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