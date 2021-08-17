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Вспышка коронавируса в детском лагере в Одессе: заболело более 40 человек

Всех заболевших изолировали, им сделали ПЦР-тесты

сегодня, 03:25
Автор:

Ольга Чародий

Под Одессой, где на днях в ДТП погибли трое полицейских, в украинском детском центре "Молодая гвардия" выявили массовое заболевание коронавирусом.

Вспышка коронавируса в детском лагере в Одессе: заболело более 40 человек

Коронавирус (фото из открытых источников)

По информации "Думской", симптомы болезни проявились у 42 детей и двух воспитателей.

Всех заболевших изолировали, им сделали ПЦР-тесты. Первые результаты оказались положительными. Лагерь закрыли на карантин.

В областном департаменте здравоохранения информацию подтвердили, отметив, что 15 августа было 26 заболевших, 16 — их уже 44.

"Молодая гвардия" принимает детей круглый год. Здесь они не только отдыхают, но и посещают занятия во время учебного года.

Напомним. как сообщает главный санврач Украины Игорь Кузин, уже в октябре этого года ожидается увеличение количества больных   коронавирусом. "В ближайшее время мы не ожидаем ухудшения ситуации, но как показал прошлый год, то это похоже на ситуацию перед пиком заболеваемости. Мы ожидаем, что через месяц-полтора количество больных COVID-19 повысится. По прогнозам это произойдет примерно в октябре", — информирует Игорь Кузин. По словам главного санитарного врача, вспышка коронавируса может произойти и раньше, но этого можно избежать благодаря увеличению количества людей, которые вакцинируются. Таким образом мы можем получить меньшие последствия для системы охраны здоровья и здоровья людей.

"Если показатели будут превышать сегодняшние данные в течение трех дней, то уже будем говорить о зонировании страны", — добавляет он. Кузин рассказал, что вспышки "Дельты" часто фиксируются в организациях и в учреждениях образования, поэтому не рекомендуется начинать работу в больших коллективах и учебный процесс, если вакцинировано меньше 80% работников.



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Источник: https://dumskaya.net/news/v-odesskoy-molodoy-gvardii-vspyshka-covid-19-zab-149439/
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