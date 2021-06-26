Как в Украине обманывают арендаторов жилья

Ежедневно на сайтах объявлений можно встретить массу предложений о сдаче жилья в аренду, которые выделяются среди тысяч других. Заманчивая цена, роскошный интерьер и удобное месторасположение — это то, что заставляет обратить внимание человека на конкретное объявление. Однако, как понять, что арендодатель не аферист?

Как не стать жертвой аферистов при съёме жилья - фото: из открытых источников

При поиске жилья на сутки или на долгосрочный период в первую очередь люди обращают внимание на цену. Когда на сайте объявлений вдруг появляется предложение о сдаче квартиры по цене, ниже чем у остальных, волей-неволей многие таки перейдут посмотреть, что предлагают за эту сумму. На фотографиях, как правило, будет уютная квартирка с хорошим ремонтом и всеми удобствами. Плюс к этому, будет удобное расположение. Однако в большинстве случаев это лишь красочная картинка.

Позвонив по подобным объявлениям, на том конце провода "арендодатель", вероятнее всего, предложит сразу внести залог за квартиру. Аферисты всегда придумывают большое количество причин для этого. Самая распространенная фраза, которая выдает мошенников — "на эту квартиру много претендентов". Этой фразой они пытаются убедить потенциального клиента внести залог, чтобы тот якобы не упустил такой шанс. Однако внеся залог, человек больше не сможет дозвониться до "арендодателя" и вернуть свои деньги, конечно, не сможет тоже.

Как уберечь себя от мошенников при выборе жилья?

1. При оплате за жилье обратите внимание, каким способом арендодатель просить вас передать ему деньги. Если же он просит перевести средства на электронный кошелек, это повод задуматься. Чтобы обезопасить себя, стоит переводить только на банковскую карту.

2. Если у вас просят задаток перед просмотром квартиры, скорее всего, вы имеете дело с аферистами.

3. Вносите задаток только после подписания договора.

4. При долгосрочной аренде проверьте документы на арендуемую квартиру. В случае требования с вашей стороны, вам обязаны их предоставить. Если же квартиру вам сдает доверенное лицо собственника, вы имеете право ознакомиться с его документами.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, как украинские кибермошенники выманивали в иностранных инвесторов миллионы гривен, а также о том, что в Украине мошенники используют схему обмана с посылками.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!