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К чему принуждают жителей ОРДЛО с российскими паспортами — военный эксперт

Мирных жителей т.н. «Л-ДНР» заставляют вступать в незаконные военные формирования

сегодня, 17:52
Автор:

Вечканова Елена

Военная ситуация на Донбассе обостряется не только у линии разграничения, но и на территории самих непризнанных республик. По словам участника антитеррористической операции, экс-нардепа Дмитрия Линько, боевики принуждают местных жителей ставать членами незаконных военных формирований, сообщает "Украина 24".

К чему принуждают жителей ОРДЛО с российскими паспортами — военный эксперт

Жителей ОРДЛО с паспортом РФ принуждают вступить в "армию". Фото: РИА Новости

Как объяснил Линько, такие требования предъявляются тем людям, которые по каким-либо причинам получили российское гражданство.

На подобный шаг непризнанным "администрациям" т.н. "Л-ДНР", по словам эксперта, пришлось решиться из-за катастрофической нехватки личного состава в их "армиях". Дмитрий Линько подчеркивает, что основную численность "народной милиции" ОРДЛО составляют российские кадровые военнослужащие.

При этом оккупантам постоянно нужны новые люди. Однако большинство предпочитает избежать местной военной службы, дабы не угробить здоровье или не потерять жизнь в попытках сражаться за несуществующее государство, говорит Линько. Поэтому, по мнению участника АТО, боевики и решили прибегнуть к очередному финту: преследовать, согласно законам РФ, тех жителей ОРДЛО, кто отказывается служить, но имеет российский паспорт.

Также военный эксперт отметил, что представителей непризнанных республик постоянно поддерживает Россия. Согласно информации, предоставленной Дмитрием Линько, на оккупированный Донбасс постоянно прибывают новые военнослужащие, дополнительное оружие и т.п.

При всем этом Линько считает, что в данный момент особой угрозы "Л-ДНР" для Украины не представляют.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, сколько россиян, по словам спикера ТКГ Алексея Арестовича, сейчас воюет на оккупированном Донбассе. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, кого армия РФ сейчас перебрасывает в ОРДЛО. Какие данные сообщила отечественная разведка, читайте в нашей публикации.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/10988-v-ordlo-lyudey-zastavlyayut-vstupat-v-vooruzhennye-sily-detali-ot-uchastnika-ato
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