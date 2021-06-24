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В ТКГ рассказали, сколько россиян воюет на Донбассе

С 2008 года личный состав «народной милиции» «Л-ДНР» на 100% состоит из российских военнослужащих, говорит Арестович

сегодня, 17:00
Автор:

Вечканова Елена

Военная ситуация у линии разграничения на Донбассе оставляет желать лучшего. Российские оккупанты продолжают массовые обстрелы позиций украинской армии. По словам советника отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Алексея Арестовича, вся "народная милиция" так называемых "республик" состоит из российских граждан, пишет "Украина 24".

В ТКГ рассказали, сколько россиян воюет на Донбассе

"Народная милиция" ОРДЛО на 100% состоит из граждан России. Фото из открытых источников

Как объяснил Арестович, такими данными поделились участники последнего заседания Большой семерки. Помимо прочего, представители этих государств официально отметили, что РФ является одной из сторон военного противостояния в Донецкой и Луганской областях.

Российские военнослужащие постоянно находится на оккупированной территории восточных регионов Украины. При этом, по утверждению Алексея Арестовича, "народная милиция" (как в "ДНР", так и в "ЛНР") — никто иные, как представители двух армейских корпусов, которые входят в 12 территориальное командование Южного военного округа России. То, что их "официально" преподносят под другим названием, чиновник называет недоразумением.

Также Арестович уверяет, что на Донбассе сейчас находится больше 3500 кадровых российских офицеров. Эти военные выполняют инструктажи, а также налаживают местную военную технику. Часть из них руководит подразделениями отдельных батальонов.

Также данные, которые сообщил спикер украинской делегации, отмечают, что к оперативному реагированию постоянно готова 159-я дивизия армии РФ. К слову, она состоит из шести полков.

Если россияне задумают масштабное наступление на Украину, этим военным понадобится от суток до трех, чтобы выполнить поставленную задачу, говорит Арестович. Контроль над этой частью армии лежит на уже упомянутом Южном военном округе. К слову, под сферу его влияния также попадают российский флот и военные на территории аннексированного Крыма.

Помимо прочего, Алексей Арестович подчеркнул, что трибунал в Гааге воспринимает российско-украинскую войну как международный конфликт, однако не исключает элементы внутреннего. По мнению чиновника, Украине пора определиться, насколько сильными есть упомянутые элементы и полноценно включиться в юридическое разбирательство, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, по какой причине Украина не пытается освободить оккупированные территории Донбасса с помощью военной силы. Подробности — в нашем материале.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/10954-grazhdane-rossii-sostavlyayut-100-voennyh-na-donbasse-arestovich
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