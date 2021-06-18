Почему Украина не освобождает оккупированный Донбасс силой — Данилов

Военная обстановка на оккупированном Россией Донбассе продолжает быть неспокойной. Несмотря на то, что Украина работает над дипломатическим вариантом завершения войны, некоторые предлагают взять Донбасс силой. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, это вполне выполнимо, но имеет слишком высокую цену, сообщает "ТСН".



Данилов рассказал об освобождении Донбасса. Фото: Назарий Мазилюк

Чиновник выступил на защиту украинских военнослужащих, которые всеми силами сдерживают российских боевиков, представляющих так называемые "Л-ДНР". Данилов уверен, что представители ВСУ имеется стопроцентная готовность выступить на защиту всей Украины, если понадобится.

На вопрос о возможности силового освобождения оккупированных территорий в восточных областях Алексей Данилов отвечает утвердительно, тут же объясняя все возможные последствия. По его словам, украинским защитникам удастся провести операцию по деоккупации Донбасса (предполагается даже освобождение Донецка и Горловки, находящихся под контролем "ДНР"), однако погибнет слишком много людей.

Алексей Данилов отмечает, что количество жертв может измеряться десятками тысяч. На уплату подобной "цены" Украина не может пойти, это слишком большая ответственность, которую по итогу придется кому-то на себя взять.

Скорее всего, речь идет не только о вероятных потерях среди ВСУ, но и попутном ущербе в виде мирных жителей Донбасса (в т.ч. оккупированных регионов).

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению Владимира Зеленского, Россия идет на регулярное обострение военной ситуации у линии разграничения. Подробности — в нашем материале.

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