Извержение вулкана в Исландии: лава уничтожает первые дома (ВИДЕО)



















В декабре прошлого года на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии началось извержение вулкана. В январе произошли повторные выбросы лавы, которые надвигаются на город Гриндавик. Его жителей снова эвакуировали, а в сети появились кадры, на которых видно, что лава уже достигла первых построек.



Лава надвигается на город Гриндавик в Исландии. Фото из открытых источников

Эксперт из природных опасностей из Исландского института метеорологии Кристин Йонсдоттир рассказывает, что открылась трещина из которой вытекает лава на несколько сотен метров в сторону города Гриндавик. 14 декабря лава добралась до северной части исландского города и поглотила первые дома.

Сам населенный пункт остается обесточенным, в городе отсутствует вода и электричество. Однако перед извержением произошла серия землетрясений, а в ночь с субботы на воскресенье жители Гриндавика были эвакуированы.

"Грустно видеть наш любимый город в таком состоянии. Самое главное, что никому ничего не угрожает, и вчерашняя эвакуация прошла успешно", — говорится в заявлении представителей городского совета Гриндавика.

В настоящее время закрыты туристические объекты недалеко от города, а также перекрыты дороги в город. Пока известно об одной жертве, которая упала в вулканическую трещину. Спасатели объявили, что безуспешно завершили операцию по поиску рабочего и сделали все возможное для спасения мужчины.

"Несмотря на то, что силы природы играют с нами, мы не сдаемся. Община нашего города сильна и характеризуется сплоченностью и настойчивостью", — добавляют местные чиновники.

Напомним, что в прошлый раз извержение вулкана произошло на полуострове 18 декабря. Тогда также провели эвакуацию 4 тыс. жителей Гриндавика.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что в Исландии эвакуировали город из-за угрозы извержения вулкана.

Также "Комментарии" писали о последних секундах туристов. В сеть попало видео с извержением вулкана, которое сняли путешественники.



