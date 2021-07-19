Избиение активистки Эшонкуловой в Днепре могли организовать Корбан и Филатов — СМИ

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Станислав Молчанов
К нападению на правозащитницу Наталью Эшонкулову в Днепре могут иметь отношение мэр города Борис Филатов и его давний партнер Геннадий Корбан. Такое предположение делает управляющий партнер CBRE Ukraine Сергей Сергиенко в статье на "Деловой столице".
Филатов и Корбан могли организовать избиение Эшонкуловой — СМИ. Коллаж: "Комментарии"
Напомним, что активистку Наталью Эшонкулову зверски избили двое неизвестных вечером 15 июля. У потерпевшей сломан нос, выбиты зубы и рассечено лицо. Сама потерпевшая назвала заказчиками нападения экс-заместителя мэра города Виталия Мархасина и бизнесменов Эмиля Арутюняна и Александра Петровского.
Как отмечается в статье, по одной из версий, покушение на активистку — это месть противников мэра за то, что в начале июля "Муниципальная стража" Днепра избила журналистов оппозиционного телеканала D1 (неофициально принадлежит Петровоскому). Эта версия лежит на поверхности, однако, по словам автора статьи, Петровскому и Мархасину незачем так подставляться.
Более вероятным является другой вариант — избиение Эшонкуловой могла заказать сторона Филатова (или, скорее, его неофициального патрона Геннадия Корбана), чтобы дискредитировать противников и отвлечь внимание общества от нападения на журналистов. Активистка этой комбинации не знала и стала "сакральной жертвой".
Также автор статьи напомнил о похищении в 2014 году тогдашнего главы Госкомзема Сергея Рудика. Организатором преступления сам Рудик назвал Геннадия Корбана. Последний полностью признал свою вину, и получил за это три года условно. Также с Корбаном связывают и многочисленные попытки силового давления на медиа.
В пользу версии о вероятно спланированном Филатовым-Корбаном нападении свидетельствует и то, как быстро медиа, ориентированные на местные власти Днепра, подхватили и раскрутили тему избиения правозащитницы.
В данный момент общественность Днепра требует, чтобы правоохранители нашли и наказали заказчиков и исполнителей этого жестокого преступления.
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