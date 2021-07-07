"Муниципальная варта", избивающая журналистов в Днепре, может быть связана с мэром Филатовым — СМИ























































Одним из главных заданий КП "Муниципальная варта" является защита и обеспечение прав местных жителей в сфере благоустройства и общественного порядка. Любой контроль обязан проходить согласно букве закона. Однако, как сообщает ряд отечественных СМИ, "Муниципальная варта" города Днепра выходит за рамки позволенного.



"Муниципальная варта" Днепра в начале июля избила журналистов. Фото: "Наше місто"

По информации днепровского ресурса "056.юа", на днях бойцы "Варты" избили журналистов местных телеканалов, уничтожив их технику.

История "Муниципальной варты" Днепра состоит из многих скандалов, связанных с применением физической силы. Достаточно вспомнить избиение активистов во время сессий горсовета, когда муниципалы в буквальном смысле пинали людей ногами, били активистов в стенах мэрии.

Как сообщало издание "Громадський контроль", руководителем "Муниципальной варты" в Днепре в свое время был командир днепровского "Беркута" Андрей Ткаченко, который якобы был связан с бесчинствами на Евромайдане в Киеве. Это вызвало возмущение горожан, и его в конце концов убрали.

Однако, согласно информации местного ресурса D1, Ткаченко мог остаться "смотрящим" в этой структуре. Такие выводы представители медиа делают, потому что во время избиения журналистов 2 июля экс-руководителя КП заметили неподалеку бойцов "Муниципальной варты".

Некоторые жители Днепра отмечают тот факт, что, вероятно, в действиях "Муниципальной варты" может быть заинтересован мэр Борис Филатов. Все потому, что представители этого КП уже не единожды засветились в громких скандалах, но наказания так и не последовало. В первую очередь, речь идет о сносе киосков в различных концах Днепра несколько лет назад.

"Информатор" писал, что в результате одной из стычек с бойцами "Варты" несколько предпринимателей, защищавших свое имущество, получили значительные увечья. Некоторые жаловались не только на ушибы, но и на сломанные ребра. Горожанам все это подавалось под видом борьбы со стихийной торговлей и засильем киосков в городе.

К слову, уже упомянутое избиение журналистов тесно связано с запланированным сносом билбордов, которое сейчас происходит в Днепре. Интересно, что многие из этих рекламных конструкций использовались не один год, в т.ч. и самым Филатовым во время выборной кампании. Теперь же эти билборды признаны якобы незаконными и должны быть убраны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!