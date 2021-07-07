"Муниципальная варта", избивающая журналистов в Днепре, может быть связана с мэром Филатовым — СМИ

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Станислав Молчанов
Одним из главных заданий КП "Муниципальная варта" является
защита и обеспечение прав местных жителей в сфере благоустройства и
общественного порядка. Любой контроль обязан проходить согласно букве закона. Однако,
как сообщает ряд отечественных СМИ, "Муниципальная варта" города Днепра выходит
за рамки позволенного.
"Муниципальная варта" Днепра в начале июля избила журналистов. Фото: "Наше місто"
По информации днепровского ресурса "056.юа", на
днях бойцы "Варты" избили журналистов местных телеканалов, уничтожив их
технику.
История "Муниципальной варты" Днепра состоит из многих скандалов, связанных с применением физической силы. Достаточно вспомнить
избиение активистов во время сессий горсовета, когда муниципалы в буквальном
смысле пинали людей ногами, били активистов в стенах мэрии.
Как сообщало издание "Громадський контроль",
руководителем "Муниципальной варты" в Днепре в свое время был командир
днепровского "Беркута" Андрей Ткаченко, который якобы был связан с бесчинствами
на Евромайдане в Киеве. Это вызвало возмущение горожан, и его в конце концов
убрали.
Однако, согласно информации местного ресурса D1, Ткаченко мог
остаться "смотрящим" в этой структуре. Такие выводы представители медиа делают,
потому что во время избиения журналистов 2 июля экс-руководителя КП заметили
неподалеку бойцов "Муниципальной варты".
Некоторые жители Днепра отмечают тот факт, что,
вероятно, в действиях "Муниципальной варты" может быть заинтересован мэр Борис
Филатов. Все потому, что представители этого КП уже не единожды засветились в громких
скандалах, но наказания так и не последовало. В первую очередь, речь идет о сносе
киосков в различных концах Днепра несколько лет назад.
"Информатор" писал, что в результате одной из стычек
с бойцами "Варты" несколько предпринимателей, защищавших свое имущество,
получили значительные увечья. Некоторые жаловались не только на ушибы, но и на
сломанные ребра.
К слову, уже упомянутое избиение журналистов тесно связано с запланированным сносом билбордов, которое сейчас происходит в Днепре. Интересно, что многие из этих рекламных конструкций использовались не один год, в т.ч. и самым Филатовым во время выборной кампании. Теперь же эти билборды признаны якобы незаконными и должны быть убраны.
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