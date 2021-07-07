logo
Русский Українська

BTC/USD

34619.91

ETH/USD

2375.06

LTC/USD

141.24

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия "Муниципальная варта", избивающая журналистов в Днепре, может быть связана с мэром Филатовым — СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

"Муниципальная варта", избивающая журналистов в Днепре, может быть связана с мэром Филатовым — СМИ

На днях бойцы днепровской "Варты" избили журналистов, находящихся рядом с местом сноса якобы незаконных билбордов

сегодня, 12:18
Автор:

Станислав Молчанов
























Одним из главных заданий КП "Муниципальная варта" является защита и обеспечение прав местных жителей в сфере благоустройства и общественного порядка. Любой контроль обязан проходить согласно букве закона. Однако, как сообщает ряд отечественных СМИ, "Муниципальная варта" города Днепра выходит за рамки позволенного.

"Муниципальная варта", избивающая журналистов в Днепре, может быть связана с мэром Филатовым — СМИ

"Муниципальная варта" Днепра в начале июля избила журналистов. Фото: "Наше місто"

По информации днепровского ресурса "056.юа", на днях бойцы "Варты" избили журналистов местных телеканалов, уничтожив их технику. 


История "Муниципальной варты" Днепра состоит из многих скандалов, связанных с применением физической силы. Достаточно вспомнить избиение активистов во время сессий горсовета, когда муниципалы в буквальном смысле пинали людей ногами, били активистов в стенах мэрии.


Как сообщало издание "Громадський контроль", руководителем "Муниципальной варты" в Днепре в свое время был командир днепровского "Беркута" Андрей Ткаченко, который якобы был связан с бесчинствами на Евромайдане в Киеве. Это вызвало возмущение горожан, и его в конце концов убрали.

Однако, согласно информации местного ресурса D1, Ткаченко мог остаться "смотрящим" в этой структуре. Такие выводы представители медиа делают, потому что во время избиения журналистов 2 июля экс-руководителя КП заметили неподалеку бойцов "Муниципальной варты".

Некоторые жители Днепра отмечают тот факт, что, вероятно, в действиях "Муниципальной варты" может быть заинтересован мэр Борис Филатов. Все потому, что представители этого КП уже не единожды засветились в громких скандалах, но наказания так и не последовало. В первую очередь, речь идет о сносе киосков в различных концах Днепра несколько лет назад.

"Информатор" писал, что в результате одной из стычек с бойцами "Варты" несколько предпринимателей, защищавших свое имущество, получили значительные увечья. Некоторые жаловались не только на ушибы, но и на сломанные ребра. Горожанам все это подавалось под видом борьбы со стихийной торговлей и засильем киосков в городе.


К слову, уже упомянутое избиение журналистов тесно связано с запланированным сносом билбордов, которое сейчас происходит в Днепре. Интересно, что многие из этих рекламных конструкций использовались не один год, в т.ч. и самым Филатовым во время выборной кампании. Теперь же эти билборды признаны якобы незаконными и должны быть убраны.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ