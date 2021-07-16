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Эшонкулова — сакральная жертва Филатова и Корбана, чтобы отвлечь внимание от избитых журналистов, — Бутенко

Эксперт обращает внимание на то, как быстро медиа, подчиненные властям Днепра, подхватили тему избиения активистки

сегодня, 12:25
Автор:

Станислав Молчанов

Физическую расправу над известной в Днепре активисткой и правозащитницей Натальей Ешонкуловою могли заказать глава города Борис Филатов и его бизнес-партнер Геннадий Корбан. Такое мнение высказал председатель ОО "Движение за общественную справедливость" Геннадий Бутенко.

Эшонкулова — сакральная жертва Филатова и Корбана, чтобы отвлечь внимание от избитых журналистов, — Бутенко

Наталья Эшонкулова сообщила об избиении 15 июля. Коллаж: "Сегодня"

Отметим, что информация об избиении Эшонкуловой появилась в Сети от самой активистки 15 июля. Женщина отметила, что на нее напали двое неизвестных. У правозащитницы диагностировано сотрясение мозга, сломан нос и выбито несколько зубов. Также она получила множество порезов лица.

По мнению Геннадия Бутенко, такую физическую расправу над Натальей Эшонкуловой могли заказать люди, якобы связанные с мэром Днепра Борисом Филатовым. Представитель "Движения за общественную справедливость" считает, что это, вероятно, было сделано, чтобы срочно перебросить внимание днепрян от проблем, которые реально существуют в городе.

"Муниципалы Филатова ("Муниципальная варта" — ред.) избили журналистов двух каналов, девушка в центре города провалилась в яму с водой и чудом не утонула, каждый день по 5-10 провалов грунта по всему городу. Понимая ситуацию, им нужно было срочно перебросить внимание жителей города на другую ситуацию и здесь избили Наташу Эшонкулову", — утверждает Бутенко.

Также он обратил внимание на то, как быстро медиа, ориентированные на местные власти Днепра, подхватили и раскрутили тему избиения активистки.

"Сразу включились все купленные Корбаном и Филатовым СМИ, филькины боты начали массово комментировать под постом Эшонкуловой, делая во всем виноватым Петровского, который вообще не знает, кто такая Эшонкулова. Сакральная жертва...", — добавляет Геннадий Бутенко.

Представитель общественной организации пока ждет реакции полиции на избиение активистки. Также Бутенко надеется на осуществление правосудия в отношении действий городского головы Днепра Бориса Филатова и бизнесмена Геннадия Корбана.

Они обратились к руководству государства с просьбой о помощи.

В ответ Филатов назвал политического эксперта "обезьяной", а журналистов сравнил со "скотом".


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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4151596094954040&id=100003110711588
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сегодня, 11:42

Місцеві корумповані узурпатори у вишиванках. "Патріоти" завжди були прихильниками диктатур та симпатизували диктаторам, як Трамп. Замість демократичного, правового розвитку, набирає обертів москальський екстремізм у вишиванках. Особливо, коли ресурсів стає все менше - країна на початковій стадії колапсу.

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