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Играли в прятки: в Ивано-Франковской области юноша упал в 10-метровый колодец

Подросток не получил травм

24 ноября 2021, 23:15
Автор:

Лиля Воробьева
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В Ивано-Франковском регионе, в городе Коломыя 17-летний местный житель, играя в прятки и пытаясь быстрее скрыться, упал в 10-метровый колодец. Доставали его местные жители своими силами. Об этом сообщает ГСЧС Ивано-Франковского региона.

Играли в прятки: в Ивано-Франковской области юноша упал в 10-метровый колодец

С парнем все хорошо (фото из открытых источников)

Происшествие имело место в среду, 24 ноября, уже вечером. Сам потерпевший, отделавшийся только испугом, сказал, что упал в эту глубокую ловушку, когда играл с ровесниками в прятки. Он думал, что старый колодец не глубок и что в нем уже нет воды. Люди, сбежавшиеся к месту беды, самостоятельно достали опрометчивого парня.

Приехавшая на место вызова бригада скорой осмотрела подростка. Он отделался лишь несколькими синяками и изрядно испугался, — сообщается в информации спасателей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ивано-Франковской области рыбаки опрокинулись на лодке. Как стало известно, инцидент произошел в селе Луг на реке Днестр. Сообщается, что двое мужчин отправились порыбачить на лодке. В какой-то момент их плавсредство опрокинулось, и рыбаки оказались в воде. Один из потерпевших смог выплыть на поверхность. О случившемся стало известно сотрудникам спасательной службы. Поисками занялись водолазы. Им удалось обнаружить бездыханное тело 56-летнего мужчины в 20 метрах от того места, где опрокинулась лодка.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Ивано-Франковской области 17-летний мотоциклист насмерть сбил 6-летнюю девочку и скрылся . В Прикарпатье, в городе Калуше 17-летний мотоциклист совершил смертельный наезд на ребенка. Бросил ее без помощи и скрылся с места трагедии.


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Источник: https://www.facebook.com/MNSIFR/photos/a.732259003560604/4512524465534020
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