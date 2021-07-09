Ходили голышом и обливались водой: украинки снова попали в скандал за рубежом (ФОТО, ВИДЕО)

Украинские девушки не избежали нового "голого скандала" — на этот раз в не слишком далекой Черногории. Как сообщает местный портал Pobjeda, трех гражданок Украины задержали за съемку в стиле ню в нескольких локациях.



В Черногории украинки снимались посреди дороги обнаженными. Скрин из видео

Известно, что две 21-летние и одна 19-летняя украинка получили штраф в размере 450 евро каждая. Местный суд решил, что они нарушили требования закона по соблюдению общественного порядка и спокойствия.

Задержали нарушительниц еще в четверг, 8 июля, около 3:00 дня по местному времени. Инцидент произошел в городке Шкаляри. Полицейские выехали на место, ведь местные жители начали распространять видео с тремя девушками, которые поливают друг друга из брандспойта пожарной машины, позируют фотографу, лежа на асфальте, и танцуют рядом с местными рабочими. При этом все трое, как позже выяснилось, гражданок Украины, были полностью обнажены.

Наибольшее возмущение у местных вызвало то, что в съемке могли принять участие местные спасатели. Однако, по словам командира службы защиты и спасения в Которе Максима Мандича, их сотрудники не имеют никакого отношения к этому инциденту. Как пояснил спасатель, они передали пожарную машину организаторам Международного горного автопробега "Котор-Троица", который состоится в ближайшие дни. Транспорт нужен был для мытья дороги.

Неизвестно, связаны ли эти случаи, но несколько дней назад в Будве вблизи архитектурного памятника Старый город засняли, опять же, трех обнаженных девушек. Как информируют местные СМИ, скорее всего в этом городе начались съемки порнофильма.





Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, которое скандальное видео с обнаженными украинками в Дубае недавно подорвало Сеть.

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