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Это не участие в челлендже: подробности отравления школьниц таблетками в Киевской области

У девочек были сложные отношения с родителями

сегодня, 16:15
Автор:

Елизавета Черных

Расследование трагического инцидента в Боярке, когда две школьницы наглотались таблеток, показало, что девочки не были участницами опасного челленджа. Версию об этом придумала сама школьница, которую удалось спасти. Об этом рассказал глава Боярского городского совета Александр Зарубин, пишет "Украинская правда". 

Это не участие в челлендже: подробности отравления школьниц таблетками в Киевской области

Это не участие в челлендже: подробности отравление школьниц таблетками в Киевской области - фото из открытых источников

"Распространение такой версии событий было удобным для директора лицея, чтобы отвести внимание от собственной профессиональной ответственности за жизнь детей во время учебного процесса", — сказал мэр. 

Зарубин говорит, что у девочек наблюдались проявления поведения, склонного к суицидальному. Их эмоциональное состояние было местами нестабильно, поскольку школьницы имели сложные отношения с родителями. В частности, у погибшей девочки обнаружили следы от порезов на руках, а школьница, которой удалось выжить, пыталась причинить себе вред уже в больнице после случившегося. 

Во время расследования также выяснилось, что умершая девочка прибегала к помощи школьного психолога из-за проблем с коммуникацией в семье, а у второй школьницы накануне трагедии произошел нервный срыв во время уроков. 

Со слов учащихся, девочки часто искали на просторах Сети информацию, как причинить себе вред, чтобы привлечь внимание. Кроме того, городской глава утверждает, что руководитель учебного заведения об этом был осведомлен, однако такие особенности подростков не учитывались в учебно-воспитательном процессе.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту поддержать запрет на продажу лекарств несовершеннолетним гражданам.





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Источник: https://life.pravda.com.ua/society/2021/04/13/244534/
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