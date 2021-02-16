Под Киевом лицеистки отравились неизвестным веществом, одна из них умерла

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Елизавета Черных
В одном из лицеев Боярки, что в Киевской области, случилась трагедия. Там две ученицы седьмого класса отравились неизвестным веществом. Сообщается, что она из них скончалась, другую госпитализировали. Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации, передает РБК.
Под Киевом лицеистки отравились неизвестным веществом - фото из открытых источников
Известно, что трагедия произошла в академическом лицее "Гармония" 16 февраля:
Там также отметили, что глава администрации дал поручение профильным службам провести срочное расследование случившегося.
Напомним, что ранее в одном из общеобразовательных учебных заведений Кропивницкого дети младших классов обратились к медикам из-за плохого самочувствия. В частности, школьники жаловались на головокружение, тошноту, рвоту. Двое детей из-за слабого состояния медики госпитализировали в больницу.
Интернет-издание "Комментарии" также сообщало об опасности отравления свинцом. Несмотря на то, что отравление свинцом было угрозой на протяжении многих десятилетий, эксперты обеспокоены этим сегодня больше, чем когда-либо. Свинец является нейротоксическим химическим веществом, воздействие которого может привести к долгосрочному повреждению развивающегося мозга ребенка.
А также на нашем сайте можно прочитать о четырех продуктах, которые чаще всего являются причиной отравления.
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