Под Киевом лицеистки отравились неизвестным веществом, одна из них умерла

В одном из лицеев Боярки, что в Киевской области, случилась трагедия. Там две ученицы седьмого класса отравились неизвестным веществом. Сообщается, что она из них скончалась, другую госпитализировали. Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации, передает РБК.

Под Киевом лицеистки отравились неизвестным веществом - фото из открытых источников

Известно, что трагедия произошла в академическом лицее "Гармония" 16 февраля:

"Согласно оперативным данным, две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. А вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном", — рассказали в администрации.

Там также отметили, что глава администрации дал поручение профильным службам провести срочное расследование случившегося.

Напомним, что ранее в одном из общеобразовательных учебных заведений Кропивницкого дети младших классов обратились к медикам из-за плохого самочувствия. В частности, школьники жаловались на головокружение, тошноту, рвоту. Двое детей из-за слабого состояния медики госпитализировали в больницу.

Интернет-издание "Комментарии" также сообщало об опасности отравления свинцом. Несмотря на то, что отравление свинцом было угрозой на протяжении многих десятилетий, эксперты обеспокоены этим сегодня больше, чем когда-либо. Свинец является нейротоксическим химическим веществом, воздействие которого может привести к долгосрочному повреждению развивающегося мозга ребенка.

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