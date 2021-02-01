В школе Кропивницкого массовое отравление: первые подробности

В одной из школ Кропивницкого дети младших классов обратились к медикам из-за плохого самочувствия. В частности, школьники жаловались на головокружение, тошноту, рвоту. Двое детей из-за слабого состояния медики госпитализировали в больницу.

Скорая помощь (фото из открытых источников)

Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Кировоградской области, пострадали дети первых классов.

Родители учеников младшей школы, которые не пришли на уроки, поступили сообщения с жалобами на слабость, тошноту, рвоту, боль в животе, повышение температуры. К обеду еще четверо детей обратились за помощью к медсестре.

"За консультацией к семейному врачу 28-29 января обратились 12 учеников, из них двое были госпитализированы с диагнозом диарея неустановленной этиологии", — говорится в сообщении.

Все дети, которые жаловались на плохое самочувствие питались в местной столовой школы.

"Сейчас продолжаются лабораторные исследования образцов пищевых продуктов, смывов с оборудования пищеблока, питьевой воды, готовых блюд, отобранных на пищеблоке", — говорится в сообщении.

На данный момент известно, что школьную столовую решили временно закрыть, идет разбирательство касательно отравления детей. Уже несколько дней школьники ничего не покупают в столовой. Кроме того, в столовой провели заключительную дезинфекцию. Учеников 1-4 классов временно перевели на дистанционную форму обучения.

Напомним, несмотря на то, что отравление свинцом было угрозой на протяжении многих десятилетий, эксперты обеспокоены этим сегодня больше, чем когда-либо.

Свинец является нейротоксическим химическим веществом, воздействие которого может привести к долгосрочному повреждению развивающегося мозга ребенка. У маленьких детей повышенные уровни свинца в крови были связаны с более низким IQ, ограниченным вниманием, поведенческими проблемами и невозможностью сосредоточиться.



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