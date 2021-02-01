В школе Кропивницкого массовое отравление: первые подробности

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Ольга Чародий
В одной из школ Кропивницкого дети младших классов обратились
к медикам из-за плохого самочувствия. В частности, школьники жаловались на головокружение,
тошноту, рвоту. Двое детей из-за слабого
состояния медики госпитализировали в больницу.
Скорая помощь (фото из открытых источников)
Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в
Кировоградской области, пострадали дети
первых классов.
Родители учеников младшей школы, которые не пришли на уроки,
поступили сообщения с жалобами на слабость, тошноту, рвоту, боль в животе,
повышение температуры. К обеду еще четверо детей обратились за помощью к
медсестре.
Все дети, которые жаловались на плохое самочувствие питались
в местной столовой школы.
На данный момент известно, что школьную столовую решили временно закрыть, идет разбирательство касательно отравления детей. Уже несколько дней школьники ничего не покупают в столовой. Кроме того, в столовой провели заключительную дезинфекцию. Учеников 1-4 классов временно перевели на дистанционную форму обучения.
Напомним, несмотря на то, что отравление свинцом было угрозой на протяжении многих десятилетий, эксперты обеспокоены этим сегодня больше, чем когда-либо.
Свинец является нейротоксическим химическим веществом, воздействие которого может привести к долгосрочному повреждению развивающегося мозга ребенка. У маленьких детей повышенные уровни свинца в крови были связаны с более низким IQ, ограниченным вниманием, поведенческими проблемами и невозможностью сосредоточиться.
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