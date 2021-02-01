logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.02.2021

BTC/USD

33930.88

ETH/USD

1336.89

LTC/USD

131.56

НБУ 01.02.2021

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

34.20

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество искусство и культура В школе Кропивницкого массовое отравление: первые подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В школе Кропивницкого массовое отравление: первые подробности

В одной из школ Кропивницкого произошло массовое отправление детей

сегодня, 21:15
Автор:

Ольга Чародий

В одной из школ Кропивницкого дети младших классов обратились к медикам из-за плохого самочувствия. В частности,  школьники жаловались на головокружение, тошноту, рвоту. Двое  детей из-за слабого состояния медики госпитализировали в больницу.

В школе Кропивницкого массовое отравление: первые подробности

Скорая помощь (фото из открытых источников)

Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Кировоградской области, пострадали  дети первых классов.

Родители учеников младшей школы, которые не пришли на уроки, поступили сообщения с жалобами на слабость, тошноту, рвоту, боль в животе, повышение температуры. К обеду еще четверо детей обратились за помощью к медсестре.

"За консультацией к семейному врачу 28-29 января обратились 12 учеников, из них двое были госпитализированы с диагнозом диарея неустановленной этиологии", — говорится в сообщении.

Все дети, которые жаловались на плохое самочувствие питались в местной столовой школы.

"Сейчас продолжаются лабораторные исследования образцов пищевых продуктов, смывов с оборудования пищеблока, питьевой воды, готовых блюд, отобранных на пищеблоке", — говорится в сообщении.

На данный момент известно,  что школьную столовую  решили временно  закрыть, идет  разбирательство касательно отравления детей.  Уже  несколько дней школьники ничего не покупают в столовой. Кроме того, в столовой провели заключительную дезинфекцию. Учеников 1-4 классов временно перевели на дистанционную форму обучения.

Напомним, несмотря на то, что отравление свинцом было угрозой на протяжении многих десятилетий, эксперты обеспокоены этим сегодня больше, чем когда-либо.

Свинец является нейротоксическим химическим веществом, воздействие которого может привести к долгосрочному повреждению развивающегося мозга ребенка. У маленьких детей повышенные уровни свинца в крови были связаны с более низким IQ, ограниченным вниманием, поведенческими проблемами и невозможностью сосредоточиться.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://kr.consumer.gov.ua/index.php/component/k2/item/1474-u-kropyvnytskomu-rozsliduiut-spalakh-hostro
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ